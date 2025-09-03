 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,79
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Derichebourg, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 3 septembre 2025 -
information fournie par AOF 03/09/2025 à 12:17

(AOF) - Derichebourg (- 11,69 % à 5,175 euros)

Derichebourg pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 après son avertissement sur résultats. Impacté par les effets des droits de douane américains, le spécialiste du recyclage des métaux a abaissé son objectif d'Ebitda courant pour 2025. Il cible désormais entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant. La société précise, en outre, viser un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,25 et 3,40 milliards d'euros contre 3,61 milliards attendus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur global de recyclage et de services aux collectivités, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ organisé en 2 métiers : le recyclage pour 94 % (collecte et traitement des ferrailles & métaux non ferreux et prestations) et services aux collectivités (collecte de déchets et nettoiement urbain) ;

- Poids encore élevé de la France (70 % des revenus), suivie de l’Europe (24 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires :

- recentrage sur la collecte et le traitement des déchets assorti d’une complémentarité entre activités – le recyclage avec des cycles courts et des fluctuations quotidiennes de prix dans le recyclage, les collectivités locales avec des contrats pluriannuels,

- diversification dans la restauration collective et les multiservices avec l’acquisition de 48,31 % du capital d’Elior group, financée par l’apport des activités multiservices ;

- Capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,3 % du capital et près de 60 % des droits de vote), Daniel Derichebourg présidant le conseil de 10 administrateurs et Abderrahmane El Aoufir assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maillage dense des sites industriels proches des lieux de production, limitant les coûts logistiques et favorisant la spécialisation et l’intégration verticale des lignes de traitement ;

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux, déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales et entrée dans les métiers de niches - flottation de métaux induits, affinage de plomb, tris complémentaires dans les non-ferreux- devant contribuer à moyen terme à 20 % des revenus du recyclage,

- focus sur l’amélioration des marges et sur l’autofinancement libre, avec réduction des investissements de maintenance ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de capacités d’effacement,

- recours aux technologies StartMC&Alert Gasoil, au transport fluvial et ferroviaire et à la compensation carbone,

- déploiement du recyclage pour le gros électroménager, l’automobile (partenariat stratégique avec le coréen LG dans une usine en France de recyclage de batteries de véhicules électriques, en France) et les câbles électriques ( soutien financier gouvernemental à l’usine d’Escaupont),

- lancement d’emprunts verts ;

- Bilan solide : ratio d’endettement sur capitaux propres de 0,79 % et levier de la dette de 2,31.

Défis

- Sensibilité boursière aux résultats d’Elior group, mis en équivalence ;

- Replis des volumes & prix de la ferraille et des lingots d’aluminium dus à la forte concurrence chinoise un attentisme des métallurgistes, sidérurgistes et constructeurs automobiles renforcé par les incertitudes sur les tarifs douaniers américains ;

- Après un recul de 2 % du chiffre d’affaires et un doublement du bénéfice au 1 er semestre, objectif confirmé d’un bénéfice d’exploitation de 350 M€ pour l’exercice clos le 30 septembre, dans le cadre d’un apaisement rapide des relations commerciales entre l’Union européenne et les Etats-Unis.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
5,0800 EUR Euronext Paris -13,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2025 à 12:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank