Derichebourg: nouvelle installation inaugurée près de Lyon

(CercleFinance.com) - Derichebourg Environnement indique avoir inauguré ce 18 mars, sa nouvelle installation de recyclage par broyage des métaux sur son site de Saint-Pierre-de-Chandieu, près de Lyon, pour un investissement total, réalisé sur deux ans, de 45 millions d'euros.



Le nouveau broyeur, d'une puissance de 6.000 cv remplace, avec davantage de

puissance, des équipements ayant assuré la production pendant près de 35 ans. Ce remplacement a nécessité un réaménagement complet du site, avec les meilleures techniques disponibles au plan environnemental.



Cette ligne industrielle a vocation à recycler des produits en fin de vie et à produire des matières premières recyclées à destination des aciéries européennes, qui permettront de réduire significativement (-70%) l'empreinte carbone de la production d'acier.





