Derichebourg lance un programme de rachat d'actions

(AOF) - Derichebourg annonce avoir confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat afin de racheter un maximum de 1 593 974 titres, soit 1 % de son capital. Les achats débuteront le 11 décembre 2024 pour une période pouvant aller jusqu’au 30 juin 2025. Les actions rachetées seront annulées.

Points clés

- Opérateur global de recyclage et de services aux collectivités, créé en 1956 sous le nom de Cie Française des Ferrailles ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ organisé en 2 métiers : le recyclage pour 94 % (collecte et traitement des ferrailles & métaux non ferreux et prestations) et services aux collectivités (collecte de déchets et nettoiement urbain) ;

- Poids encore élevé de la France (70 % des revenus), suivie de l’Europe (24 %) et des Amérique (6 %) ;

- Modèle d’affaires :

- recentrage sur la collecte et le traitement des déchets assorti d’une complémentarité entre activités – le recyclage avec des cycles courts et des fluctuations quotidiennes de prix dans le recyclage, les collectivités locales avec des contrats pluriannuels,

- diversification dans la restauration collective et les multiservices avec l’acquisition de 48,31% du capital d’Elior group, financée par l’apport des activités multiservices ;

- capital verrouillé par la famille Derichebourg (41,3% du capital et près de 60% des droits de vote), Daniel Derichebourg présidant le conseil de 10 administrateurs et Abderrahmane El Aoufir assurant la direction générale ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maillage dense des sites industriels proches des lieux de production, limitant les coûts logistiques et favorisant la spécialisation et l’intégration verticale des lignes de traitement ;

- réalisation des synergies attendues (21 M€) de l’intégration d’Ecore -1,3 Md€ de revenus dans le traitement des déchets, 78 sites en Europe,

- renforcement dans le secteur des métaux non-ferreux et déploiement de l’offre de collecte aux collectivités locales,

- croissance dans les métiers de niches - flottation de métaux induits, affinage de plomb, tris complémentaires dans les non-ferreux- devant contribuer à moyen terme à 20% des revenus du recyclage ;

- Stratégie environnementale 2026 :

- réduction des émissions par 2 leviers : recyclage des déchets métalliques et énergie par la valorisation des résidus de broyage et accord de livraison de 19 MW de capacité d’effacement avec Total Flex ;

- renouvellement de la flotte transport, usage des technologies StartMC&Alert Gasoil, recours au transport fluvial et ferroviaire et compensation carbone,

- déploiement d’usines de recyclage pour l’automobile et le gros électroménager,

- lancement d’un « emprunt vert » ;

- Soutien financier du plan « France relance » à l’usine de recyclage des câbles électriques d’Escaupont ;

- Bilan solide : ratio d’endettement sur capitaux propres de 0,79 % etl evier de la dette de 2,31.

Défis

- Exposition aux prix de la ferraille et des lingots d’aluminium, affectés par la faiblesse de la demande des métallurgistes, des sidérurgistes et des constructeurs automobiles ;

- Contribution, par mise en équivalence, d’Elior au résultat du groupe, de 0,5 M€ au 1 er semestre, après une perte l’année précédente ;

- Compte tenu de la division par 2 du résultat net, affecté par la morosité du marché et l’impact, pour 50 M€, de l’attaque cyber accusée au 1 er semestre, révision en baisse des objectifs 2023/2024 pour l’exercice clos le 30 septembre : croissance ralentie du chiffre d’affaires dans les services aux collectivités et, dans le recyclage, poursuite des investissements et de la croissance externe.