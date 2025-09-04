Derichebourg lance un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Derichebourg annonce avoir confié à un prestataire de services d'investissement un mandat afin de racheter un maximum de 1 591 778 titres, soit 1% de son capital. Ces achats débuteront ce 4 septembre pour une période pouvant aller jusqu'au 30 juin 2026, et les actions rachetées seront annulées.



Pour rappel, le groupe de services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités a fait part de son intention de lancer un tel programme lundi soir, en marge de l'annonce d'un ajustement à la baisse de son objectif d'EBITDA pour l'exercice en cours.





Valeurs associées DERICHEBOURG 5,250 EUR Euronext Paris -10,41%