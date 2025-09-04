Derichebourg lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 07:42
Pour rappel, le groupe de services à l'environnement, aux entreprises et aux collectivités a fait part de son intention de lancer un tel programme lundi soir, en marge de l'annonce d'un ajustement à la baisse de son objectif d'EBITDA pour l'exercice en cours.
Valeurs associées
|5,250 EUR
|Euronext Paris
|-10,41%
