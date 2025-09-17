Derichebourg inaugure une plateforme de recyclage de DEEE
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 07:07
Cette installation marque une étape majeure dans la stratégie industrielle du groupe de services, avec l'intégration d'une ligne inédite de traitement des ballons d'eau chaude (BEC), en complément de celle dédiée aux réfrigérateurs.
Avec près de 16 millions d'appareils installés en France, les ballons d'eau chaude contiennent des gaz fluorés nocifs pour la couche d'ozone. Leur recyclage dans des unités dédiées va permettre d'éviter l'émission de 2,3 tonnes de CO2 par tonne de ballons usagés traitée.
Derichebourg précise que 25 millions d'euros ont été investis dans cette plateforme en Ile-de-France, qui s'inscrit dans un programme global de modernisation des infrastructures de traitement des DEEE en France.
Valeurs associées
|5,1450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
