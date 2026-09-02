Derichebourg Environnement et Vicat renforcent leur coopération dans la décarbonation

Derichebourg Environnement et Vicat renforcent leur partenariat dans l'économie circulaire et la décarbonation de l'industrie avec le lancement d'un nouveau projet dans la région Grand Est, porté par leur coentreprise VALèreCO.

Les deux groupes vont investir près de 7 millions d'euros dans la création d'une unité de production de combustibles solides de récupération (CSR) à Pagny-sur-Meuse, dans la Meuse. L'installation produira à terme 34 000 tonnes de CSR par an, principalement destinées à la cimenterie Vicat de Xeuilley, en Meurthe-et-Moselle, qui fabrique notamment des ciments bas-carbone.

Le projet vise à transformer des déchets non recyclables en combustibles de substitution afin de réduire le recours aux énergies fossiles dans les procédés industriels, tout en favorisant la valorisation locale des déchets.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans une coopération engagée il y a plus de trente ans entre Derichebourg Environnement et Vicat.

Les deux groupes travaillent déjà ensemble en Auvergne-Rhône-Alpes, où Purfer, filiale de Derichebourg Environnement, produit des combustibles de substitution utilisés par la cimenterie Vicat de Montalieu-Vercieu, en Isère.

Pour accompagner leur développement dans le Grand Est, les partenaires ont renforcé leur société commune Valerco, récemment rebaptisée VALèreCO, qui portera le nouveau projet industriel.

L'investissement bénéficie du soutien de la Région Grand Est dans le cadre de son dispositif d'aide aux grandes entreprises. Le GIP Objectif Meuse, qui accompagne le projet depuis plusieurs mois, doit pour sa part prochainement examiner la possibilité de lui apporter un soutien.