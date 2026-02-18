 Aller au contenu principal
Derichebourg en tête du SBF 120 après une note favorable de TP Icap Midcap
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 16:46

Derichebourg ( 14,15% à 9,64 euros) occupe la première place du SBF 120 grâce à une note positive de TP Icap Midcap. Le bureau d'études passe à l'achat contre conserver sur le titre et a relevé son objectif de cours de 6,4 à 10,50 euros. "Derichebourg devrait bénéficier dès 2026 d'un retournement favorable de ses principaux marchés", a expliqué l'analyste.

Focalisés sur l'activité de recyclage, TP Icap Midcap estime que "le groupe spécialisé dans les prestations de services environnementaux est encore loin de ses niveaux de rentabilité de haut de cycle. La valorisation demeure nettement inférieure à ses pics historiques, malgré un changement de statut selon nous (valeur de souveraineté, proxy cuivre)".

"Nous avions sous-estimé la rapidité avec laquelle ces tendances se traduiraient en impact financier. Nous intégrons désormais la forte hausse des cours des métaux non ferreux et visons un Ebitda supérieur à la guidance du groupe, que nous jugeons construite sur des hypothèses désormais obsolètes", ajoute le bureau d'études.

"Avec près de 20 % de ses revenus issus de la vente de cuivre, Derichebourg figure parmi les acteurs français les plus exposés à la hausse structurelle du métal rouge", relève aussi TP Icap Midcap. Fin 2025, les cours ont atteint de nouveaux sommets historiques, portés par l'accélération des investissements dans l'IA, malgré un marché de la construction atone

Par ailleurs, selon lui, "la nouvelle politique protectionniste de l'Union européenne devrait soutenir structurellement le marché de la ferraille. Les aciéristes ont annoncé la relance de capacités et l'accélération des conversions vers la sidérurgie électrique dès 2026, un process fortement consommateur de ferraille".

Dans ce contexte, l'analyste estime que les prix devraient au minimum se stabiliser en 2026, malgré des marchés de la construction et de l'automobile toujours atones.

En outre, il signale que "Derichebourg devrait également bénéficier de la réglementation AGEC, qui permet de mieux monétiser son rôle de recycleur auprès des constructeurs automobiles via un modèle d'affaires structurellement moins capitalistique.

La réglementation AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) est une loi majeure adoptée en France en 2020. Son objectif est de passer d'une économie "linéaire" (extraire, fabriquer, consommer, jeter) à une économie circulaire.

