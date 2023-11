Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Derichebourg : dopé par Elior, refranchit 4,70E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 09:58









(CercleFinance.com) - Dopé par Elior, Derichebourg refranchit la récente résistance des 4,70E et se dirige vers le test, plus déterminant cette fois, des 4,8E, résistance oblique baissière moyen terme et palier de soutien remontant au 25 septembre, ex-plancher du 8 septembre, 23 juin et 25 mai.

L'objectif suivant se situerait vers 5,10/5,15E puis 5,45E (50% de retracement de la baisse depuis le zénith des 6,845E du 6 février dernier).





Valeurs associées DERICHEBOURG Euronext Paris +2.32%