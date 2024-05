Derichebourg: bénéfice en repli au 1er semestre dans un marché atone et après une cyberattaque

Derichebourg, spécialiste des services à l'environnement et notamment du recyclage des métaux, a vu son bénéfice net chuter de 56,1% au premier semestre de son exercice décalé, dans une conjoncture de marché défavorable et en raison d'une cyberattaque.

Au cours des six premiers mois de son exercice, le groupe a engrangé un bénéfice net de 31,4 millions d'euros, selon un communiqué publié mercredi.

Son chiffre d'affaires semestriel s'élève à 1,73 milliard d'euros sur la période allant d'octobre à mars, en repli de 4,9% par rapport à l'année précédente, ajoute Derichebourg, qui annonce "des perspectives plus favorables pour le second semestre" et se dit confiant quant à son modèle de développement.

Le groupe familial a subi en novembre une cyberattaque qui lui a fait perdre 15 à 20 millions d'euros. Il ajoute avoir pâti d'une conjoncture dégradée sur les marchés où il est présent (ralentissement économique en Europe, clients sidérurgistes, aciéristes et métallurgistes affectés, que ce soit pour le secteur de la construction ou de l'automobile).

Derichebourg a indiqué dès avril qu'il revoyait ses objectifs à la baisse.

"Il est à ce jour peu probable que le retard d’excédent brut d'exploitation (Ebitda) constaté au premier semestre soit comblé en totalité d’ici la fin de l’exercice, et que la cible d’Ebitda de 350 millions d'euros minimum pour 2024 communiquée lors de la publication des résultats 2023 soit atteinte. Un objectif courant compris entre 300 millions d'euros et 310 millions d'euros en fin d’année apparaît réaliste en l’état actuel de la conjoncture", indique-t-il mercredi.

Pour autant, Derichebourg estime que sa baisse de résultat au 1er semestre "est inférieure en pourcentage à celle observée chez (ses) principaux concurrents cotés".

"Cela montre bien la robustesse et la pertinence de notre modèle. J’ai confiance en nos perspectives, avec notamment un marché du recyclage porteur dans le cadre de la transition écologique", a commenté son président, Daniel Derichebourg, cité dans le communiqué.

"La dynamique est positive avec un deuxième trimestre en progression", a appuyé le directeur général Abderrahmane El Aoufir, évoquant l'"actif industriel de qualité exceptionnelle en pleine propriété" du groupe, "y compris une part significative des actifs fonciers, une structure financière solide sans échéance significative de remboursement à court terme (et) une capacité à générer des +free cash-flow+".

Le groupe souligne enfin son essor dans les activités de services, avec notamment le retour à la rentabilité et à la croissance d'Elior Group dont il détient 48,3%.