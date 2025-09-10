Derichebourg: acquisition des sociétés SACI et SACI Belgium
'Cette acquisition permet ainsi de renforcer le maillage géographique dans le Nord de la France et en Belgique' souligne le groupe.
SACI est un sous-traitant dans le secteur du Manufacturing Engineering, des Méthodes & Process, du Support Qualité Produit, le Conseil et la Gestion de projets industriels...
Son expertise est reconnue dans plusieurs secteurs industriels comme l'aéronautique, le ferroviaire et l'énergie.
Derichebourg aeronautics services est devenu un leader de la sous-traitance industrielle à l'échelle internationale, sur l'intégralité des métiers du secteur de l'aéronautique.
'Derichebourg aeronautics services repose en premier lieu sur l'expertise de ses équipes et sur une parfaite connaissance de tous les programmes Airbus, Boeing, ATR, Comac....' indique le groupe.
