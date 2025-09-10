 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 788,06
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Derichebourg: acquisition des sociétés SACI et SACI Belgium
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 11:16

(Zonebourse.com) - Derichebourg aeronautics services, filiale du Groupe Elior - Derichebourg Multiservices) a fait l'acquisition des sociétés SACI et SACI Belgium.

'Cette acquisition permet ainsi de renforcer le maillage géographique dans le Nord de la France et en Belgique' souligne le groupe.

SACI est un sous-traitant dans le secteur du Manufacturing Engineering, des Méthodes & Process, du Support Qualité Produit, le Conseil et la Gestion de projets industriels...

Son expertise est reconnue dans plusieurs secteurs industriels comme l'aéronautique, le ferroviaire et l'énergie.

Derichebourg aeronautics services est devenu un leader de la sous-traitance industrielle à l'échelle internationale, sur l'intégralité des métiers du secteur de l'aéronautique.

'Derichebourg aeronautics services repose en premier lieu sur l'expertise de ses équipes et sur une parfaite connaissance de tous les programmes Airbus, Boeing, ATR, Comac....' indique le groupe.

Valeurs associées

DERICHEBOURG
5,1000 EUR Euronext Paris -0,78%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank