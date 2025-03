Derichebourg : +5,5% vers 6,17E, obstacle des 5,87 effacé information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Derichebourg s'envole de +5,5% vers 6,17E et efface en force la résistance des 5,87E du 7 mars et se dirige vers un re-test du zénith des 6,84E du 6 février 2023





Valeurs associées DERICHEBOURG 6,0350 EUR Euronext Paris +3,16%