Depuis la faillite de First Brands, les titres de crédit privé sont à la traîne du marché général
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions des gestionnaires d'actifs qui investissent dans le crédit privé sont à la traîne de l'indice S&P 500 .SPX depuis le début de l'année, la faiblesse récente étant due aux faillites du fabricant américain de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur de prêts automobiles à risque Tricolor

** Blackstone BX.N a chuté de près de 13 % depuis le premier rapport sur la faillite de First Brands le 22 septembre

** First Brands a demandé la protection de la loi sur les faillites (lien) le 29 septembre; Tricolor a demandé la protection de la loi sur les faillites (lien) le 10 septembre

** Ares Management ARES.N a perdu plus de 17%, KKR KKR.N plus de 15% et Apollo Global Management APO.N plus de 13%

** Les problèmes de First Brands vont attirer l'attention en raison de la nature opaque de ses complexités structurelles, et cela pourrait renforcer les normes pour tous les prêteurs à l'avenir", déclare Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille chez Zacks Investment Management

** La banque d'investissement Jefferies JEF.N a révélé mercredi (lien) que son fonds détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands; les actions de JEF sont restées stables après avoir chuté pendant huit jours consécutifs

** Bloomberg News (lien) a rapporté mercredi que Western Alliance Bancorp WAL.N est également confronté au risque First Brands

** En tenant compte des mouvements de jeudi, le S&P 500 a gagné environ 0,7 % depuis le 22 septembre, contre une chute de près de 12 % pour le VanEck BDC Income ETF BIDZ.P .

