Départ à la retraite du PDG de CF Industries

La société d'engrais CF Industries

CF.N a annoncé lundi que son président et directeur général, W. Anthony Will, prendrait sa retraite le 4 janvier 2026.