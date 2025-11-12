 Aller au contenu principal
Départ à la retraite du directeur financier de Silvercorp, hausse des actions
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 novembre - ** Les actions cotées en bourse de la société minière Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N sont en hausse de 2,4 % à 6,89 $ en pré-commercialisation

** La société annonce que le directeur financier actuel, Derek Liu, quittera son poste

** La société indique que Derek Liu continuera de fournir de l'aide à titre de consultant pendant la période de transition

** SVM nomme Winnie Wang au poste de directeur financier intérimaire à compter d'aujourd'hui

** L'argent au comptant XAG= a également augmenté de 0,6 % à 51,51 $ l'once

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté de 124,3% depuis le début de l'année

