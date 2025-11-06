Dentsply Sirona dégringole après avoir manqué les estimations de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions du fabricant de produits dentaires Dentsply Sirona XRAY.O chutent de 14,2 % à 10,89 $, leur plus bas niveau depuis plus de 20 ans

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 37 cents pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 45 cents par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 904 millions de dollars dépassent les attentes de 896,7 millions de dollars

**En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de ~42% depuis le début de l'année