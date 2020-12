Denis Lehman rejoint Swiss Life AM

(NEWSManagers.com) - Denis Lehman rejoint Swiss Life Asset Managers France en tant que directeur de la gestion d' actifs valeurs mobilières, un poste nouvellement créé, et membre du directoire. Il avait quitté Aviva Investors en octobre où il avait passé plus de 15 ans. Il était depuis 2019 directeur général et depuis 2015 directeur des gestions.

Chez Swiss Life AM, Denis Lehman dirigera la stratégie de gestion valeurs mobilières de la société pour le compte des compagnies d' assurance du Groupe Swiss Life (PAM) et auprès de la clientèle externe (TPAM) en France.

" Denis Lehman aura notamment pour mission d' accompagner son équipe composée de 30 personnes dans la dernière année du plan stratégique Swiss Life 2021. Il assurera l' élaboration et le déploiement du plan suivant sur le marché hexagonal en étroite collaboration avec la Division Asset Management. Le développement de la nouvelle activité dette infrastructure lancée en septembre 2020 ainsi que l' intégration ESG au sein des expertises de gestion de Swiss Life Asset Managers en France figurent également parmi ses priorités " , détaille un communiqué.

Ce recrutement fait suite à celui de Cyril Toma, qui a pris récemment la tête du département commercial et marketing, composé des directeurs commerciaux et marketing clientèle institutionnelle et grand public de la société.