Denali chute après avoir abandonné le développement d'un médicament contre la maladie de Parkinson

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22 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Denali Therapeutics DNLI.O recule de 7,5% à 17,86 $ avant l'ouverture du marché ** Denali et son partenaire Biogen BIIB.O annoncent qu'ils vont interrompre le développement de leur médicament contre la maladie de Parkinson après que celui-ci n'ait pas atteint l'objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire

** Ils indiquent que le médicament, le BIIB122, n'a pas ralenti la progression de la maladie par rapport au placebo

** Les analystes de William Blair estiment que ces données sont décevantes, mais qu'elles ont un impact minime sur leurs thèses concernant la société

** "Nous avons toujours considéré ce programme comme très risqué et avions estimé sa probabilité de succès à 10%" - William Blair

** Denali poursuivra les essais de ce médicament expérimental chez des patients présentant une mutation génétique spécifique liée à la maladie de Parkinson ** À la dernière clôture, l'action DNLI affichait une hausse de 16,9% depuis le début de l'année