Démission du président d'URW Jean-Marie Tritant à compter du 31 décembre 2025

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Bourse de Paris a fini en progression de 0,43% jeudi, profitant à la fois des espoirs de négociations fructueuses pour la paix en Ukraine et des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le CAC 40 a clos la séance sur un gain 34,61 ...
Lire la suite
Le projet de Cigéo à Bure (Meuse), où doivent être enfouis à partir de 2050 les déchets nucléaires les plus dangereux, a franchi jeudi une étape clé avec la publication de l'avis technique du gendarme du nucléaire, qui juge ses conditions de sûreté "satisfaisantes" ...
Lire la suite
Derichebourg a publié jeudi ses résultats annuels 2024-2025, faisant état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda en baisse, malgré un résultat net en forte progression. Pour l'exercice clos le 30 septembre, l'Ebitda courant annuel du groupe s'est élevé à 319,5 ...
Lire la suite
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé jeudi en légère hausse, tandis que Wall Street hésitait à la mi-séance après la publication d'indicateurs mitigés sur l'économie américaine. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,43% à 8.122,03 points. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer