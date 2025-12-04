information fournie par Reuters • 04/12/2025 à 18:18

Démission du président d'URW Jean-Marie Tritant à compter du 31 décembre 2025

Unibail-Rodamco-Westfield SE

URW.PA :

* DÉMISSION DU PRÉSIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE JEAN-MARIE TRITANT À COMPTER DU 31 DÉCEMBRE 2025

* VICENT ROUGET EST DÉSIGNÉ COMME REMPLAÇANT TEMPORAIRE

