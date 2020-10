Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission du Premier ministre jordanien Omar al Razzaz Reuters • 03/10/2020 à 22:32









AMMAN, 3 octobre (Reuters) - Le Premier ministre jordanien Omar al Razzaz a présenté sa démission samedi au roi Abdallah qui l'a acceptée, rapportent samedi les médias d'Etat. Le souverain a toutefois demandé au chef du gouvernement démissionnaire de conduire les affaires courantes le temps qu'un successeur soit trouvé. Abdallah de Jordanie a dissous le Parlement dimanche dernier au terme de son mandat de quatre ans, une mesure qui, selon les dispositions de la constitution du royaume, précède la démission sous huitaine du gouvernement. Une nouvelle équipe gouvernementale prendra les commandes jusqu'aux législatives prévues en novembre dans un pays confronté comme tant d'autres aux retombées de l'épidémie de coronavirus. Le roi Abdallah a nommé le Premier ministre Omar al Razzaz à l'été 2018 pour désamorcer les plus grandes manifestations vues dans le royaume depuis des années contre les augmentations d'impôts décidées à la demande du Fonds monétaire international (FMI) pour réduire l'importante dette publique du pays. (Suleiman Al-Khalidi; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.