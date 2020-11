Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Démission du ministre arménien des Affaires étrangères Reuters • 16/11/2020 à 15:58









EREVAN, 16 novembre (Reuters) - Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanian, a démissionné lundi, nouveau signe de la crise politique ouverte en Arménie par le cessez-le-feu conclu dans le territoire du Haut-Karabakh. Zohrab Mnatsakanian, dont le départ a été annoncé par la porte-parole de son ministère, était en fonction depuis mai 2018. Le gouvernement de Nikol Pachinian est confronté à un mouvement populaire de contestation en Arménie depuis qu'il a signé un accord de cessez-le-feu ayant mis fin à six semaines de combat dans le Haut-Karabakh, enclave à la population majoritairement arménienne située en Azerbaïdjan. Cet accord, signé le 10 novembre, permet notamment à l'Azerbaïdjan de conserver ses gains territoriaux aux dépens des séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. Des centaines de manifestants se sont de nouveau rassemblés lundi dans le centre d'Erevan, sur la place de la Liberté. (Nvard Hovhanissian version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélotpar)

