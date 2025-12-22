Démission du directeur général de Fastenal, Daniel Florness

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 décembre - ** Le distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O annonce que le directeur général Daniel Florness quittera ses fonctions le 16 juillet 2026
** L'initié Jeffery Watts sera le nouveau directeur général
** Florness restera conseiller stratégique du nouveau directeur général jusqu'au début de l'année 2028
** La société déclare que Florness démissionnera du conseil d'administration de Fastenal lorsqu'il quittera ses fonctions de directeur général, et que Watts rejoindra le conseil d'administration pour occuper le poste vacant
** Watts est actuellement président et directeur des ventes de Co
** Les actions ont baissé de 0,4 % à 42 $ avant la mise sur le marché
** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 17,8 %
