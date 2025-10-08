 Aller au contenu principal
Démission de Sébastien Lecornu : et après ?
information fournie par Amundi 08/10/2025 à 11:04

Amundi

Amundi

Quelles conséquences en matière d'investissement ?

La démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, face à l'opposition tant de la gauche que de la droite, a ouvert une nouvelle phase d'incertitude politique. Le président Macron doit désormais choisir entre la nomination d'un nouveau Premier ministre ou la dissolution de l'Assemblée nationale afin de convoquer des élections anticipées. Dans tous les cas, la France disposera d'un budget pour 2026 : sa Constitution prévoit en effet des mécanismes visant à éviter un « shutdown » à l'américaine.

Malgré la fragilité politique et le léger élargissement des spreads des obligations d'État, la demande pour la dette française reste solide. La France bénéficie d'un marché obligataire important et liquide, d'un coût moyen de la dette historiquement bas, de l'allongement des maturités de la dette et d'une forte capacité de recouvrement fiscal. La Banque centrale européenne (BCE) détient une part importante de la dette française, et les récentes dégradations de sa notation ont eu un impact limité sur l'appétence des investisseurs, reflétant leur confiance dans la stabilité financière de la France.

L'incertitude politique a pesé sur le marché actions français, en particulier sur les titres nationaux, tandis que l'impact sur les indices actions européens a été limité. Le marché français intègre déjà le risque politique et, avec environ 80 % de sa capitalisation tournée vers l'export, il devrait rester relativement résilient malgré l'incertitude persistante. Toutefois, une instabilité politique prolongée pourrait peser sur la confiance des ménages et la demande intérieure, comme en témoigne la hausse des taux d'épargne, ce qui aurait un impact supplémentaire sur les segments du marché les plus tournés vers le marché intérieur.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

Crise de gouvernement

    un 1 er Ministre de Gauche Arrive lequel ce soir au 20H

