Démission de la directrice financière de Dell, Yvonne McGill

La gauche emmenée par le Premier ministre travailliste Jonas Gahr Støre devrait se maintenir au pouvoir en Norvège après sa victoire lundi lors de législatives marquées par la poussée de la droite populiste anti-immigration, selon des résultats préliminaires publiés ...
Lire la suite
La police népalaise a ouvert le feu lundi sur des manifestants dénonçant le blocage des réseaux sociaux et la corruption, selon des journalistes de l'AFP et des témoins, faisant au moins 19 morts et plus de 400 blessés. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné ...
Lire la suite
L'Assemblée a renversé lundi François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. Les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, qui nommera un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours", en dépit des appels à la dissolution ...
Lire la suite
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi les habitants de la ville de Gaza à "partir maintenant" de ce principal centre urbain du territoire palestinien, où l'armée intensifie son offensive. Cette annonce intervient après que deux Palestiniens ...
Lire la suite
