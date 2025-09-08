information fournie par Reuters • 08/09/2025 à 22:16

Démission de la directrice financière de Dell, Yvonne McGill

Dell Technologies DELL.N a annoncé lundi la démission de sa directrice financière, Yvonne McGill, à compter du 9 septembre.