Delubac prend une part minoritaire dans une nouvelle Manco française

(NEWSManagers.com) - La Banque Delubac & Cie a annoncé ce 1er février avoir pris une part minoritaire de 10% au sein de Manco.Paris, une jeune Manco (Management Company) créée et présidée par Jérôme Coirier, par ailleurs co-fondateur et associé de la société de conseil Bee AM.

Avant l'entrée de la banque, la structure était détenue à 60% par son président, et le reste à parts égales avec deux autres associés-fondateurs : Jérôme Glodas, président-fondateur du TPM MyFunds Office, et Cindy Elalouf, directrice générale de CID consulting.

Rappelons que Delubac est déjà connectée à ce réseau d'entrepreneurs, puisque MyFunds Office distribue quatre de ses fonds : Delubac Pricing Power, Delubac PEA, Delubac Obligations et Tandem MyFunds.

La direction a été confiée à André Mayens, ancien responsable de la conformité chez La Française, qui est déjà associé à Jérôme Coirier chez Bee AM comme cofondateur. On retrouve par ailleurs dans la société l'ancienne présidente d'Expert & Finance Investment Managers, Annie Martinet-Villalon, qui y est responsable conformité et contrôle interne.

Cette Manco, basée à Paris, crée et héberge des fonds et mandats commercialisables dans l' Union européenne.