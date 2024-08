Delubac AM enregistre le départ de son directeur général

Les mouvements se poursuivent chez Delubac Asset Management. Après une vague d’arrivées, un départ. Sébastien Legoff a quitté ses fonctions au sein de la société de gestion de la banque éponyme, nous ont indiqué deux sources au fait des événements. Ni le président, Benoît Vesco , ni l’intéressé, ont, pour le moment, confirmé cette information. Multigérant au sein de Delubac AM depuis le début des années 2000, Sébastien Legoff en assumait la direction générale depuis près de quinze ans, et était davantage focalisé sur son développement depuis cette promotion.

Interrogé sur une possible réorganisation au sein des équipes et une éventuelle fermeture de fonds ou un arrêt de la multigestion, Benoît Vesco, qui a été recruté l’an dernier pour relancer la société, a répondu à L’Agefi qu’il n’en était rien. Il a précisé qu’il poursuivait son travail entamé depuis son arrivée, et que Delubac AM allait lancer un premier fonds à impact, sous forme de Sicav, courant septembre, ainsi qu’un fonds dédié pour un CGP fin août.

Jean-Loup Thiébaut