Delubac AM accueille un nouveau directeur du développement

(NEWSManagers.com) - Nicolas Gautier a rejoint la société de gestion Delubac Asset Management en qualité de directeur du développement, a-t-il annoncé sur le réseau social LinkedIn. Il avait auparavant passé quatre ans en tant que directeur de la distribution de Meeschaert Asset Management et avait occupé des fonctions de responsable commercial chez Auris IM et Convictions AM. Il était également passé par Barep Asset Management et Société Générale Corporate and Investment Banking.

Delubac AM a par ailleurs changé de président courant août, Alexandre Le Baube ayant été nommé en remplacement de Franck Lepetit selon les informations de NewsManagers.