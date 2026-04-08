Delta s'envole après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

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8 avril - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N ont bondi de 12,8% à 74 dollars avant le marché

** Le BPA ajusté de 0,64 $ de DAL au 1er trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 0,57 $

** Le transporteur américain historique s'attend à ce que le BPA du T2 se situe entre 1 et 1,5 $, le point médian étant inférieur à l'attente des analystes de 1,41 $

** DAL prévoit une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre dans la fourchette basse des deux chiffres et une marge d'exploitation de 6 % à 8 %

** DAL est la compagnie aérienne américaine qui a le plus progressé , après que les États-Unis et l'Iran aient convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines , ce qui a fait baisser les prix du pétrole brut

** Le rival de DAL, United Airlines UAL.O , a augmenté de 11,3 %, tandis que Southwest Airlines LUV.N a augmenté de 9 %

** Sur les 27 analystes qui suivent DAL, 25 l'estiment "acheter" ou plus et deux l'estiment "conserver" - données compilées par LSEG

** Les actions de DAL ont chuté de 5,5 % depuis le début de l'année, soit la plus faible baisse parmi les principaux transporteurs américains