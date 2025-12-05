 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 123,75
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delta reprend ses vols à Detroit après une brève interruption
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de Delta, détails)

Delta Air Lines DAL.N a déclaré vendredi qu'elle avait repris ses activités à l'aéroport de Detroit après une brève interruption de tous ses vols en raison d'un problème technique de connectivité.

Le transporteur a émis une dispense de voyage pour les passagers voyageant à l'aéroport vendredi et samedi.

Au total, 36 vols ont été annulés et 97 ont été retardés, selon les données de FlightAware. Le problème est spécifique à Delta, a indiqué l'aéroport métropolitain de Detroit Wayne County dans un message sur X.

L'aéroport est l'une des plus grandes plaques tournantes de Delta, avec des vols vers 106 destinations dans le monde entier, selon les données figurant sur le site web de la compagnie.

Un arrêt au sol est une mesure de contrôle du trafic aérien qui interrompt temporairement le départ des vols vers un aéroport ou une région spécifique, généralement en raison de problèmes de sécurité, de conditions météorologiques ou d'exploitation.

"Nous nous excusons pour les désagréments subis par nos clients et les remercions de leur patience pendant que les équipes de Delta s'efforcent de revenir à la normale en toute sécurité", a déclaré Delta.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
67,625 USD NYSE +0,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank