Delta reprend ses vols à Detroit après une brève interruption

Delta Air Lines DAL.N a déclaré vendredi qu'elle avait repris ses activités à l'aéroport de Detroit après une brève interruption de tous ses vols en raison d'un problème technique de connectivité.

Le transporteur a émis une dispense de voyage pour les passagers voyageant à l'aéroport vendredi et samedi.

Au total, 36 vols ont été annulés et 97 ont été retardés, selon les données de FlightAware. Le problème est spécifique à Delta, a indiqué l'aéroport métropolitain de Detroit Wayne County dans un message sur X.

L'aéroport est l'une des plus grandes plaques tournantes de Delta, avec des vols vers 106 destinations dans le monde entier, selon les données figurant sur le site web de la compagnie.

Un arrêt au sol est une mesure de contrôle du trafic aérien qui interrompt temporairement le départ des vols vers un aéroport ou une région spécifique, généralement en raison de problèmes de sécurité, de conditions météorologiques ou d'exploitation.

"Nous nous excusons pour les désagréments subis par nos clients et les remercions de leur patience pendant que les équipes de Delta s'efforcent de revenir à la normale en toute sécurité", a déclaré Delta.