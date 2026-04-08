Delta renonce à ses plans de croissance, les coûts du carburant pèsent sur le T2

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mercredi prévoir un bénéfice inférieur aux attentes au deuxième trimestre et a jugé prématuré d’actualiser ses perspectives annuelles, évoquant les incertitudes provoquées par la forte hausse des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne basée à Atlanta a indiqué supprimer l’ensemble de la croissance de capacité initialement prévue pour le trimestre de juin, ce qui réduira l’offre d’environ 3,5 points de pourcentage par rapport à son plan d’origine.

Delta a ajouté que ses projets de croissance de capacité présentent désormais un " biais à la baisse jusqu’à une amélioration de l’environnement des carburants".

Les perspectives de Delta reflètent l’impact des tensions au Moyen-Orient sur les coûts énergétiques du secteur aérien.

Depuis la fin février, les prix du carburant aviation ont presque doublé, marquant le premier test de résistance majeur du secteur depuis la pandémie de Covid-19, en gonflant les coûts, en perturbant les opérations et en mettant à l’épreuve la capacité des compagnies à répercuter les hausses sur les clients.

Le carburant représentant généralement près d’un quart des coûts d’exploitation, les compagnies demeurent particulièrement exposées lorsque les prix augmentent plus vite que les tarifs, les billets étant souvent vendus des semaines ou des mois à l’avance.

Cette flambée a également ravivé la perspective d’une consolidation du secteur, les compagnies les plus fragiles étant plus susceptibles de réduire leurs capacités, de s’endetter ou d’absorber des pertes plus importantes, tandis que les acteurs les plus solides continuent d’investir et de gagner des parts de marché.

Le directeur général Ed Bastian a estimé que la flambée des prix du carburant accélérerait les transformations structurelles dans l’industrie aérienne.

" Cela va séparer les gagnants et contraindre les acteurs plus faibles à prendre des mesures significatives, soit pour s’améliorer, soit pour faire face à d’autres scénarios ," a-t-il déclaré.

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a indiqué que sa compagnie modélisait des scénarios de prix du Brent allant jusqu’à 175 dollars le baril (149,80 euros le baril), avec un maintien au-dessus de 100 dollars jusqu’en 2027. Des signes de détente ont toutefois émergé mardi après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord de cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran.

Afin de préserver leurs marges, les compagnies aériennes ont commencé à ajuster leurs programmes de vols, en particulier sur les liaisons à plus faible rentabilité et les déplacements moins sensibles au facteur temps. Depuis le 13 mars, les transporteurs américains ont réduit de plus d’un demi-point de pourcentage leur croissance de capacité domestique prévue.

Delta anticipe un bénéfice ajusté compris entre 1,00 et 1,50 dollar par action pour le trimestre de juin. Le point médian, à 1,25 dollar, ressort en dessous des attentes des analystes, qui tablaient sur 1,41 dollar selon les données LSEG.

LES COÛTS DU CARBURANT ALOURDISSENT LA FACTURE DE $2 MDS Delta s’attend à payer environ 4,30 dollars le gallon de carburant aviation au cours du trimestre de juin, ce qui ajoutera plus de 2 milliards de dollars à ses coûts de carburant par rapport à l’an dernier.

Jusqu’à présent, les compagnies aériennes se sont appuyées sur une forte demande de voyages pour compenser une partie de la hausse de la facture carburant par des augmentations de tarifs, des frais de bagages et d’autres revenus annexes.

Ed Bastian a déclaré que Delta vise à récupérer environ 40 % à 50% de la hausse des coûts du carburant au deuxième trimestre en augmentant les tarifs. Il a toutefois précisé qu’un recouvrement total prendrait plus de temps.

Delta s’attend également à bénéficier d’un gain de 300 millions de dollars provenant de sa raffinerie au deuxième trimestre, contre environ 60 millions de dollars au trimestre de mars, grâce à l’élargissement des marges de raffinage.

HAUSSE DES FRAIS DE BAGAGES Delta a également annoncé son intention d’augmenter les frais de bagages enregistrés, dans le sillage de mesures similaires prises par United et JetBlue Airways JBLU.O .

Ed Bastian a indiqué que ces hausses pourraient s’inscrire dans la durée. "À ce niveau de carburant, il est difficile de qualifier quoi que ce soit de temporaire", a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs relativisé les inquiétudes liées à l’impact potentiel de la hausse des tarifs et des frais sur la demande, les ventes de billets affichant une progression à deux chiffres sur un an le mois dernier, une tendance qui se poursuit au deuxième trimestre.

Les voyageurs à revenus élevés demeurent résilients et Delta n’a observé aucun affaiblissement de la demande, a-t-il ajouté.

Pour le trimestre de mars, Delta a publié un bénéfice ajusté de 64 cents par action, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 57 cents.

En janvier, Delta avait prévu un bénéfice ajusté annuel compris entre 6,50 et 7,50 dollars par action, mais Ed Bastian a refusé d'actualiser ces prévisions dans un contexte jugé trop incertain. Les analystes tablent désormais sur 5,40 dollars, selon LSEG.

(Reportage Rajesh Kumar Singh, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)