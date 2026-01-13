Delta prévoit une croissance de ses bénéfices grâce à la demande de voyages haut de gamme et passe une commande de Boeing 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Delta prévoit une croissance de 20 % de ses bénéfices en 2026

*

La compagnie aérienne renforce sa stratégie haut de gamme

*

Delta commande des Boeing 787-10 pour diversifier sa flotte de gros porteurs

(Ajout d'actions au paragraphe 4) par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a prévu mardi une croissance de ses bénéfices d'environ 20% en 2026, citant la forte demande des consommateurs et des entreprises et l'augmentation des ventes de voyages haut de gamme, et a déclaré avoir accepté d'acheter 30 avions Boeing

BA.N 787-10 pour renforcer sa flotte de long-courriers.

Les actions du transporteur ont toutefois chuté de près de 5 % dans les échanges avant bourse, les prévisions étant largement inférieures aux estimations.

La compagnie aérienne a bénéficié d'une demande soutenue de la part des voyageurs à revenu élevé, alors même que les consommateurs à faible revenu sont confrontés à la pression de l'inflation et à un pouvoir d'achat plus faible.

Cette divergence était évidente au cours du trimestre de décembre, lorsque le revenu global des passagers n'a augmenté que de 1 %, masquant un écart croissant au sein de la cabine. Les recettes des billets de la cabine principale ont chuté de 7 % par rapport à l'année précédente, tandis que les recettes des produits haut de gamme ont augmenté de 9 %.

Ed Bastian, directeur général de Delta, a déclaré que la quasi-totalité de l'augmentation du nombre de sièges prévue par la compagnie concernait les produits haut de gamme, et que la cabine principale ne connaissait qu'une faible expansion. Les nouveaux appareils entrant dans la flotte sont configurés avec des sièges haut de gamme plus lourds, ce qui renforce la stratégie à long terme de la compagnie.

M. Bastian a qualifié les perspectives d'"optimistes", soulignant les tendances de réservation record au début de l'année, mais a déclaré que la compagnie aérienne maintenait une fourchette pour ses prévisions en raison de l'incertitude géopolitique et politique persistante.

Le transporteur basé à Atlanta prévoit pour l'ensemble de l'année 2026 un bénéfice ajusté par action de 6,50 à 7,50 dollars et un flux de trésorerie disponible de 3 à 4 milliards de dollars. Pour le trimestre de mars, Delta prévoit une croissance des recettes de 5 % à 7 % et un bénéfice ajusté de 0,50 $ à 0,90 $ par action. Les analystes interrogés par LSEG prévoient un bénéfice de 7,25 dollars par action pour l'année et de 0,72 dollar pour le trimestre.

REPRISE INTERNATIONALE INÉGALE

La demande internationale reste solide dans l'ensemble, a déclaré M. Bastian, bien que des marchés tels que le Canada et la Chine ne se soient pas encore totalement rétablis, la capacité vers la Chine étant encore bien inférieure aux niveaux d'avant la pandémie. Il a déclaré que la prochaine Coupe du monde de football pourrait aider à débloquer les voyages entrants, ce qui pourrait atténuer l'engorgement de la demande internationale.

La compagnie aérienne a terminé l'année 2025 avec le plus haut niveau de revenus haut de gamme et diversifiés de son histoire, avec près de 60 % du total des revenus provenant des cabines haut de gamme, des programmes de fidélisation et d'autres sources autres que les billets, y compris son partenariat de longue date avec American Express.

"La force du secteur de la consommation se situe à l'extrémité supérieure de la courbe", a déclaré M. Bastian aux journalistes, ajoutant que les principaux clients de Delta continuent de privilégier les voyages et les expériences de qualité supérieure.

Le déséquilibre des dépenses de consommation est également en train de remodeler le secteur aérien américain dans son ensemble. Les compagnies low-cost et ultra-low-cost, qui dépendent fortement des voyageurs sensibles au prix, ont dû faire face à une faible rentabilité et à une surcapacité, ce qui a entraîné des consolidations et des réductions d'effectifs. Allegiant ALGT.O a annoncé son intention d'acquérir Sun Country Airlines SNCY.O , tandis que Spirit Airlines est entrée dans une deuxième faillite .

"Le consommateur de bas de gamme est en difficulté", a déclaré M. Bastian. "Heureusement, nous ne vivons pas dans cette situation".

UNE COMMANDE DE BOEING DIVERSIFIE LA FLOTTE LONG-COURRIER

Le bénéfice ajusté de Delta pour le quatrième trimestre (1,55 $ par action) a dépassé de peu les attentes des analystes, bien que les résultats aient été affectés par la plus longue fermeture du gouvernement fédéral américain jamais enregistrée, qui a perturbé des dizaines de milliers de vols et amputé le bénéfice trimestriel d'environ 200 millions de dollars .

Au début de l'année 2025, les compagnies aériennes ont également été touchées par une forte baisse de la demande à la suite des tarifs douaniers américains, qui ont entamé la confiance des consommateurs. Les perspectives de Delta pour 2026 supposent que ces perturbations ne se reproduiront pas.

Dans le cadre de sa stratégie de flotte à long terme, Delta achètera 30 avions à large fuselage Boeing 787-10, avec des options pour 30 avions supplémentaires, dont les livraisons commenceront en 2031. Le 787-10 sera un nouveau type d'avion pour Delta.

M. Bastian a déclaré que l'avion avait été choisi pour son efficacité opérationnelle et sa flexibilité sur les liaisons internationales de moyenne portée, notamment entre l'Atlantique et l'Amérique du Sud, où il n'est pas nécessaire de disposer d'un très long rayon d'action. Par rapport aux gros porteurs tels que l'Airbus A350, le 787-10 est moins cher à exploiter pour de nombreuses missions, a-t-il ajouté.

Au cours des 15 dernières années, Delta s'est tournée vers Airbus AIR.PA , en construisant une flotte centrée sur les avions à fuselage étroit A220 et de la famille A320, aux côtés de ses gros-porteurs phares A330 et A350.

Selon M. Bastian, la commande de Boeing reflète un effort délibéré de diversification des fournisseurs, réduisant la dépendance à l'égard d'un seul constructeur à mesure que la compagnie aérienne se développe à l'échelle internationale.

"Il est assez difficile de fonctionner... en dépendant d'un seul fournisseur", a-t-il déclaré.