Delta prévoit un trimestre solide malgré les perturbations des vols

Delta Air Lines DAL.N s'attend à un solide quatrième trimestre malgré les perturbations des vols causées par la fermeture du gouvernement fédéral, a déclaré Ed Bastian, directeur général du transporteur, à CNBC mercredi.

Ed Bastian a déclaré que les perturbations coûteraient cher au secteur et à l'économie, mais qu'elles ne réduiraient pas à néant les bénéfices trimestriels de Delta.

Ses commentaires font suite à une vague d'annulations de vols par les transporteurs américains au cours de la semaine écoulée, en raison de l'absence des contrôleurs aériens.

La fermeture, la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire.

Les annulations de vols ont toutefois fortement diminué mercredi, quelques heures avant que la Chambre des représentants ne vote sur un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture record du gouvernement.