Delta Plus: résultats 2024 en ligne, objectifs conformes information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 12:11









(CercleFinance.com) - Delta Plus Group a dévoilé hier soir des résultats 2024 globalement en ligne, mais le titre s'inscrivait en baisse jeudi à la Bourse de Paris en raison d'objectifs 2025 jugés sans surprise.



Le fabricant d'équipements de protection individuelle et collective a dégagé l'an dernier un résultat opérationnel courant de 50,6 millions d'euros en 2024, en baisse de 12,6%.



Sa marge d'exploitation a affiché une résilience notable, reculant uniquement de 1,1 point par rapport à 2023 pour représenter 12,6% du chiffre d'affaires.



Le résultat net part du groupe, en baisse dans des proportions similaires, s'est établi à 31,1 millions d'euros, contre 38,6 millions un an auparavant.



Invoquant un environnement économique exigeant, le groupe a déclaré viser une croissance organique positive de son chiffre d'affaires cette année et vouloir maintenir son niveau de marge brute réalisé en 2024.



Le titre reculait de presque 3% jeudi à la mi-journée dans le sillage de cette présentation.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP 48,6000 EUR Euronext Paris -2,80%