Delta Plus: repli de plus de 3% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:42









(Zonebourse.com) - Le fournisseur d'équipements de protection individuelle Delta Plus Group affiche un chiffre d'affaires de 187,8 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en repli de 3,2% (-1,9% à périmètre et taux de change constants).



Dans un environnement mondial toujours instable et en attente d'une véritable reprise, le groupe déclare 'confirmer sa capacité à activer ses leviers de croissance dans plusieurs zones clés et à déployer une stratégie résolument tournée vers l'avenir'.



Pour l'ensemble de 2025, Delta Plus prévoit de maintenir hors effet de change une activité stable du chiffre d'affaires, ainsi que le niveau de marge brute réalisé en 2024, et sa structure financière 'pendant cette période d'incertitude'.





Valeurs associées DELTA PLUS GRP 55,4000 EUR Euronext Paris -1,77%