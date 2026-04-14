Delta Plus met la main sur Sicur Delta en Italie
information fournie par Zonebourse 14/04/2026 à 07:08
Basée à Santa Croce Sull'Arno (Pise) et à Urgnano (Bergame), Sicur Delta réalise un chiffre d'affaires d'environ 10,5 MEUR, affiche une marge opérationnelle supérieure à celle du groupe et emploie 38 collaborateurs. La quasi-totalité de son activité est réalisée en Italie, avec une gamme complète conforme aux normes italiennes et européennes : systèmes de lignes de vie, ancrages, garde-corps, échelles à crinoline et passerelles.
En acquérant ce leader local des systèmes de protection du travail en hauteur, le fabricant français d'équipements de protection individuelle explique s'offrir une base opérationnelle de premier plan en Italie, un marché européen clé.
L'intégration de Sicur Delta lui permet aussi de renforcer son offre globale de solutions antichute en Europe, créant des synergies commerciales avec les structures existantes du groupe en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Espagne.
David del Tacca, fondateur de Sicur Delta, continuera à diriger l'entité et rejoindra la division "Systèmes" de Delta Plus Group. La société sera intégrée à 100% dans les comptes consolidés du groupe français à compter du 1er janvier 2026.
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