Tennis/Roland-Garros-Le tournoi va sanctionner Vallejo pour des propos sexistes

Open de France

Les ‌organisateurs de Roland-Garros ont annoncé vendredi ​qu'ils allaient sanctionner le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo "de manière significative" pour des propos ​sexistes tenus jeudi après sa défaite au deuxième ​tour contre le Français ⁠Moïse Kouame.

"La Fédération française de tennis ‌et la direction du tournoi de Roland-Garros ont pris connaissance ​de la ‌prise de parole d'Adolfo Daniel ⁠Vallejo à l'encontre de l'arbitre (...) et qu'ils jugent inacceptable", ont déclaré les organisateurs dans ⁠un ‌communiqué.

"La direction du tournoi sanctionnera de ⁠manière significative, sous la forme ‌d'une amende, Adolfo Vallejo."

Dans un ⁠entretien accordé jeudi au site spécialisé ⁠Clay, le ‌Paraguayen de 22 ans, 71e mondial, ​avait estimé ‌que "ce genre de match [devait] être arbitré par un homme". "C'est très ​difficile pour une femme de le faire", avait-il ajouté.

Il ⁠s'était incliné sur le court Suzanne-Lenglen dans une chaude ambiance en faveur du jeune Français de 17 ans Moïse Kouame.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)