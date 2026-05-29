Tennis/Roland-Garros-Le tournoi va sanctionner Vallejo pour des propos sexistes

Open de France
Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé vendredi qu'ils allaient sanctionner le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo "de manière significative" pour des propos sexistes tenus jeudi après sa défaite au deuxième tour contre le Français Moïse Kouame.
"La Fédération française de tennis et la direction du tournoi de Roland-Garros ont pris connaissance de la prise de parole d'Adolfo Daniel Vallejo à l'encontre de l'arbitre (...) et qu'ils jugent inacceptable", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.
"La direction du tournoi sanctionnera de manière significative, sous la forme d'une amende, Adolfo Vallejo."
Dans un entretien accordé jeudi au site spécialisé Clay, le Paraguayen de 22 ans, 71e mondial, avait estimé que "ce genre de match [devait] être arbitré par un homme". "C'est très difficile pour une femme de le faire", avait-il ajouté.
Il s'était incliné sur le court Suzanne-Lenglen dans une chaude ambiance en faveur du jeune Français de 17 ans Moïse Kouame.
(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)
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