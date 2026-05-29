 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tennis/Roland-Garros-Le tournoi va sanctionner Vallejo pour des propos sexistes
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 18:55

Open de France

Open de France

Les ‌organisateurs de Roland-Garros ont annoncé vendredi ​qu'ils allaient sanctionner le Paraguayen Adolfo Daniel Vallejo "de manière significative" pour des propos ​sexistes tenus jeudi après sa défaite au deuxième ​tour contre le Français ⁠Moïse Kouame.

"La Fédération française de tennis ‌et la direction du tournoi de Roland-Garros ont pris connaissance ​de la ‌prise de parole d'Adolfo Daniel ⁠Vallejo à l'encontre de l'arbitre (...) et qu'ils jugent inacceptable", ont déclaré les organisateurs dans ⁠un ‌communiqué.

"La direction du tournoi sanctionnera de ⁠manière significative, sous la forme ‌d'une amende, Adolfo Vallejo."

Dans un ⁠entretien accordé jeudi au site spécialisé ⁠Clay, le ‌Paraguayen de 22 ans, 71e mondial, ​avait estimé ‌que "ce genre de match [devait] être arbitré par un homme". "C'est très ​difficile pour une femme de le faire", avait-il ajouté.

Il ⁠s'était incliné sur le court Suzanne-Lenglen dans une chaude ambiance en faveur du jeune Français de 17 ans Moïse Kouame.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    L’émotion de Lindsey Heaps après sa dernière avec OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:27 

    La cerise sur le gâteau des célébrations. La finale d’Arkema Première Ligue largement remportée par OL Lyonnes face au Paris FC était également le 127 e et dernier match de Lindsey Heaps sous les couleurs rhodaniennes . Après quatre ans et demi sur les bords du ... Lire la suite

  • Novak Djokovic salue le Brésilien Joao Fonseca, tombeur du Serbe à Roland-Garros, le 29 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:24 

    La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux ... Lire la suite

  • Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    Pas de vainqueur entre la Bosnie et la Macédoine
    information fournie par So Foot 29.05.2026 23:10 

    Bosnie 0-0 Macédoine Le match que l’Italie n’a pas regardé. Alors que la préparation pour la Coupe du monde a commencé, la Bosnie défiait l’ancien bourreau de la Nazionale , la Macédoine , ce vendredi soir à Sarajevo. Une rencontre soldée sur un triste match nul ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
    Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:10 

    ‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0). Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank