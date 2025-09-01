DELTA PLUS GROUP : Résultats semestriels 2025 - Chiffre d'affaires en repli de 3,2% à 187,8M EUR - Rentabilité opérationnelle courante de 10,7% à 20,1M EUR

Résultats semestriels 2025

Chiffre d'affaires en repli de 3,2% à 187,8M€

Rentabilité opérationnelle courante de 10,7% à 20,1M€

Résilience opérationnelle, et confirmation des leviers de croissance hors Europe

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), engagé dans la protection des personnes au travail, a approuvé le 29 août 2025 les comptes consolidés semestriels du Groupe, clôturés au 30 juin 2025.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial toujours instable et en attente d'une véritable reprise, Delta Plus Group continue d'affirmer sa résilience, et confirme sa capacité à activer ses leviers de croissance dans plusieurs zones clés et à déployer une stratégie résolument tournée vers l'avenir.

Les résultats du premier semestre 2025 confirment les tendances évoquées à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet dernier.

Au premier semestre 2025, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 187,8M€, en repli de -3,2% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, le Groupe affiche un retrait de -1,9%.

La rentabilité opérationnelle courante du Groupe se trouve donc impactée du fait de la moindre absorption des coûts de structure, mais reste soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024.

Le résultat opérationnel courant s'élève ainsi à 20,1M€ (contre 24,2M€ en 2024). Il représente 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% en 2024.

Le résultat net, à 11,3M€ au 30 juin 2025 diminue également (-1,0M€) sous l'effet de l'évolution à la baisse du résultat opérationnel, d'impacts financiers liés au change, et évolue positivement du fait du taux effectif d'impôts.

Bien qu'impacté par les éléments ci-dessus, ainsi que par les différences de conversion au bilan, la structure bilancielle reste solide au premier semestre 2025.

Rappel sur le Chiffre d'affaires semestriel 2025

L'activité du Groupe au premier semestre 2025 reste affectée par :

Un contexte macroéconomique et géopolitique encore complexe et incertain, qui tarde à se stabiliser et repousse une reprise généralisée.

Des marchés toujours perturbés en France, en Europe de l'Est ainsi qu'en Chine.

Un effet de change défavorable lié aux récentes fluctuations du dollar sur juin, des monnaies indexées sur le dollar américain, ainsi qu'à celles en hyperinflation.

En parallèle, plusieurs éléments ont soutenu la performance du semestre :

Un effet périmètre favorable de 3,2 M€, grâce à l'intégration de la société Armor (Pays-Bas).

Une dynamique commerciale confirmée en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient et Océanie.

Des signes encourageants de reprise sur le marché chinois, ainsi que des reprises de commandes sur le marché de la construction en France.

Une stratégie confirmée de la montée en gamme de son positionnement produit et de son approche client prescripteur.

Compte de résultat consolidé

Un résultat opérationnel courant de 20,1M€ au premier semestre 2025

Une rentabilité opérationnelle courante de 10,7% du chiffre d'affaires contre 12,5% en 2024

Un résultat net consolidé de 11,3M€/6,0% contre 12.3M€/6.3% en 2024

en millions d'Euros

30.06.2025

30.06.2024 Variation

2025 vs 2024

(M€) Variation

2025 vs 2024

(%) Chiffre d'affaires 187,8 193,9 -6,1 -3,2% Coût de revient des ventes -83,1 -85,7 +2,6 -3,0% Charges variables -14,0 -15,2 +1,2 -8,2% Frais de personnel -43,9 -42,1 -1,8 +4,2% Charges fixes -27,0 -27,1 +0,1 -0,4% Autres produits & charges d'exploitation 0,3 0,4 -0,1 -29,0% Résultat opérationnel courant 20,1 24,2 -4,1 -16,9% en % du chiffre d'affaires 10,7% 12,5% Produits opérationnels non courants 0,1 0,5 -0,5 Charges opérationnelles non courantes -0,2 -1,9 +1,7 Résultat opérationnel 19,9 22,8 -4,1 -12,5% Coût de l'endettement financier -2,7 -2,5 -0,2 Autres éléments financiers -2,7 -1,8 -0,9 Résultat avant impôt 14,5 18,5 -4,0 -21,6% Impôts sur le résultat -3,2 -6,2 +3,0 -48,8% Résultat net des activités poursuivies 11,3 12,3 -1,0 -7,8% Résultat des activités destinées à la vente - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 11,3 12,3 -1,0 -7,8% dont Part du Groupe 10,7 12,1 -1,5 -12,1%

Le recul du chiffre d'affaires (-3,2 %) a entraîné mécaniquement une moindre absorption des coûts de structure, impactant la rentabilité opérationnelle. Celle-ci demeure toutefois résiliente, soutenue par le maintien de la marge brute au niveau de 2024 et par une évolution maîtrisée des frais de personnel et des charges fixes, qui, retraités des effets de périmètre, progressent respectivement de seulement +2,6 % et reculent de -1,9 %. Cette performance illustre la capacité du Groupe à préserver ses fondamentaux, malgré l'intégration d'investissements stratégiques destinés à accompagner sa croissance de long terme (structuration et recrutements 2024, déploiement d'un nouvel ERP, actions marketing et R&D).

Comme attendu, ce résultat exprimé en % du chiffre d'affaires marque un léger repli par rapport à l'an dernier (10,7% au 30 juin 2025 contre 12,5% au 30 juin 2024).

Les éléments non courants s'élèvent à -0,2M€ en 2025 contre -1,4M€ l'an dernier, et

reviennent à un niveau normatif vs ceux au premier semestre 2024.

Le coût du financement est en légère hausse de +0,2M€ par rapport à 2024, à 2,7M€, conséquence de l'augmentation des découverts bancaires utilisés par le Groupe pour financer le BFR.

Les fluctuations des taux de change et autres éléments financiers ont entraîné un coût de 2,7M€ sur la période. Cet impact est particulièrement marqué en juin 2025 par la fluctuation des devises adossées au dollar américain.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 21,9% au premier semestre 2025, est en baisse par rapport à celui enregistré lors du premier semestre de l'exercice 2024 (33,6%). Ce retour à un taux plus normatif résulte d'une conjonction d'évènements 2024 non récurrents :

La restructuration de l'activité Boots dont le coût n'avait pas été déduit fiscalement ;

La variation des déficits fiscaux activés comparativement à l'an dernier ;

Des ajustements techniques en lien avec les effets de change (IFRIC 16 et IFRS 29) se traduisant dans le compte de résultat par des charges non fiscalisées.

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en baisse de -7,8% au 30 juin 2025, à 11,3M€, contre 12,3M€ pour les six premiers mois de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 10,7M€ au 30 juin 2025.

Bilan consolidé

Un besoin en fonds de roulement à 131 jours, en attente d'une reprise d'activité

Capitaux propres à 257,4 M€ : solidité préservée malgré un ajustement technique défavorable de change

Des ratios d'endettement financiers solides pour soutenir la stratégie de croissance du Groupe

ACTIF

en millions d'€ 30.06.2025 31.12.2024 Variation 30.06.2024 Variation Ecarts d'acquisition 201,0 210,9 -9,9 200,5 +0,5 Immobilisations incorporelles 6,4 4,9 +1,5 3,1 +3,3 Immobilisations corporelles 49,6 52,9 -3,4 51,1 -1,5 Droits d'utilisation 20,3 21,8 -1,5 21,8 -1,5 Autres actifs financiers 2,5 2,3 +0,2 2,3 +0,2 Actifs d'impôts différés 3,7 2,9 +0,8 2,1 +1,5 Actif immobilisé 283,5 295,8 -12,3 280,9 +2,6 Stocks 116,4 119,3 -2,9 113,5 +2,9 Créances clients 65,0 68,2 -3,2 69,4 -4,4 Autres créances 23,0 28,3 -5,3 24,7 -1,7 Disponibilités 31,2 37,8 -6,7 34,9 -3,7 Actif circulant 235,6 253,7 -18,1 242,5 -3,7 Total Actif 519,1 549,5 -30,3 523,4 -4,2

PASSIF

en millions d'€ 30.06.2025 31.12.2024 Variation 30.06.2024 Variation Capital 3,7 3,7 - 3,7 - Titres d'autocontrôle -5,9 -6,2 +0,2 -6,0 +0,1 Réserves & résultat consolidés 257,7 275,0 -17,2 253,7 +4,0 Participations ne donnant pas le contrôle 1,9 1,4 +0,4 1,0 +0,9 Capitaux propres 257,4 273,9 -16,6 252,4 +5,0 Passifs financiers non courants 78,7 90,0 -11,4 91,0 -12,3 Dettes locatives non courantes 14,0 15,7 -1,7 15,5 -1,5 Engagements donnés aux salariés 0,9 0,8 +0,1 0,8 +0,1 Provisions non courantes 1,3 1,3 - 1,2 +0,1 Passifs non courants 94,8 107,8 -13,0 108,5 -13,7 Dettes fournisseurs 38,4 44,2 -5,8 44,7 -6,3 Dettes fiscales et sociales 21,6 26,2 -4,7 26,1 -4,6 Autres dettes 5,3 6,9 -1,7 6,7 -1,4 Passifs financiers courants 95,0 83,8 +11,3 78,3 +16,7 Dettes locatives courantes 6,7 6,6 +0,1 6,7 +0,1 Passifs courants 166,9 167,7 -0,8 162,5 +4,5 Total Passif 519,1 549,5 -30,3 523,4 -4,2

La légère progression du besoin en fonds de roulement opérationnel s'inscrit dans la tendance observée au cours des douze derniers mois, reflétant un niveau d'activité temporairement plus faible, dans l'anticipation d'une reprise plus soutenue.

Bien que la lecture soit également impactée par la réévaluation du change de ses différentes composantes, en lecture brute, le besoin en fonds de roulement s'élève à 131 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2025 contre 127 jours au 31 décembre 2024.

Les ratios d'endettement financiers restent confortables, malgré un léger ajustement ponctuel, confirmant la robustesse de la structure de financement du Groupe pour soutenir sa croissance.

La dette bancaire nette, à 132,8M€ (en augmentation de 6,5M€ sur six mois et de 8,1M€ sur un an) représente 52% des capitaux propres (contre 46% il y a six mois) et 2,5 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 2,3 au 31 décembre 2024 et 2,1 au 30 juin 2024).

Enfin, les capitaux propres sont en baisse de 16,6M€ sur le semestre, à 257,4M€.

Le principal impact est lié aux différences de conversion comptabilisées pour -20,4M€, ainsi que dans une moindre mesure le versement de dividendes effectué au mois de juin 2025 pour -7,8M€.

La capacité d'autofinancement dégagée sur les six premiers mois de 2025 est de 19,4M€ soit seulement 0,6M€ de moins que celle dégagée sur la même période en 2024.

Perspectives 2025

Limiter l'impact macroéconomique sur les résultats du groupe en 2025

Maintenir notre niveau de marge brute réalisé en 2024

Maintenir la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Depuis 2020, Delta Plus Group a su capitaliser sur les opportunités tout en atténuant les impacts des crises successives. Parallèlement, le Groupe a mené une politique d'acquisitions stratégiques, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Face à un environnement économique exigeant, notre entreprise a démontré une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. Bien que les résultats récents reflètent des défis conjoncturels temporaires, ils soulignent notre engagement continu envers l'innovation et l'amélioration opérationnelle, jetant ainsi les bases d'une croissance durable à long terme.

À l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques portées par les droits de douanes du début d'année.

Compte tenu de ce climat d'affaires macroéconomique perturbé et attentiste, qui repousse depuis plusieurs mois une reprise globale, le Groupe anticipe en 2025 un retrait limité de son chiffre d'affaires, à effet de change et à périmètre constant. Même si à ce stade, aucun effet de périmètre significatif n'est annoncé pour l'exercice 2025, la volonté du Groupe de poursuivre sa stratégie d'investissement dans la croissance externe devrait se matérialiser par un ou plusieurs rachats dans les douze prochains mois.

Delta Plus Group met à profit cette période pour renforcer la structuration de son organisation, après des dernières années de forte croissance. Le Groupe met également en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver son niveau de rentabilité opérationnelle, et saisir les opportunités de marchés du fait de son implantation industrielle et commerciale mondiale.

L'ambition reste claire : limiter l'impact conjoncturel sur les performances 2025 et poursuivre une trajectoire de croissance durable.

Enfin, le Groupe entend conserver une structure financière robuste, garantissant le financement de son développement et soutenant sa stratégie de montée en gamme et d'expansion géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 3 ème trimestre 2025

Jeudi 6 Novembre 2025, après bourse

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente