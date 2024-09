DELTA PLUS GROUP : Résultats semestriels 2024 - Chiffre d'affaires en repli de 8,9% à 193,9M EUR - Rentabilité opérationnelle courante de 12,5% à 24,2M EUR - Renforcement de la structure financière

Résultats semestriels 2024

Chiffre d'affaires en repli de 8,9% à 193,9M€

Rentabilité opérationnelle courante de 12,5% à 24,2M€

Renforcement de la structure financière

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a approuvé le 30 août 2024 les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre de l'exercice 2024.

Les résultats du premier semestre 2024 confirment les tendances évoquées à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet dernier.

Les ventes de DELTA PLUS GROUP sont en repli de -8,9% sur les six premiers mois de 2024 (-5,8% à périmètre et taux de change constants retraités de l'Argentine) pour atteindre 193,9M€.

Malgré la poursuite de l'amélioration des marges entamée en 2023, cette baisse de chiffre d'affaires a pesé sur la rentabilité opérationnelle courante, en raison principalement de son impact sur l'absorption des coûts de structure.

Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 24,2M€ (contre 28,3M€ en 2023). Il représente 12,5% du chiffre d'affaires contre 13,3% en 2023.

Le résultat net, à 12,3M€ au 30 juin 2024 diminue également (-7,5M€) sous l'effet de l'évolution du résultat opérationnel, d'impacts financiers liés au traitement de l'hyperinflation en Argentine et d'un taux effectif d'impôts en augmentation.

La structure bilancielle reste solide au premier semestre 2024, sous l'effet de la capacité d'autofinancement dégagée au cours du semestre et malgré un retour du BFR sur ses niveaux normatifs, comme attendu. Les ratios d'endettement du Groupe sont stables sur le premier semestre.

Rappel sur le Chiffre d'affaires semestriel 2024

Un chiffre d'affaires de 193,9M€ en repli de 8,9% par rapport à 2023

La baisse du chiffre d'affaires est limitée à -6,8% après retraitement des impacts liés à l'Argentine

Pas d'effet périmètre au premier semestre 2024

Un effet de change négatif sur le CA légèrement négatif de -2,1M€ (-1,0%) hors Peso Argentin en raison principalement du renforcement de l'Euro par rapport au RMB (Chine)

Une croissance organique de -5,8% sur les six premiers mois de l'année

Compte de résultat consolidé

Un résultat opérationnel courant de 24,2M€ au premier semestre 2024

Une rentabilité opérationnelle courante de 12,5% du chiffre d'affaires contre 13,3% en 2023

Un résultat net consolidé en hausse de 6,3% du chiffre d'affaires (12,3M€)

en millions d'Euros

30.06.2024

30.06.2023 Variation

2024 vs 2023

(M€) Variation

2024 vs 2023

(%) Chiffre d'affaires 193,9 213,0 -19,1 -8,9% Coût de revient des ventes -85,7 -103,9 +18,2 -17,4% Charges variables -15,2 -14,6 -0,6 +4,4% Frais de personnel -42,1 -41,6 -0,5 +1,2% Charges fixes -27,1 -25,1 -2,0 +7,9% Autres produits & charges d'exploitation 0,4 0,5 -0,1 -27,2% Résultat opérationnel courant 24,2 28,3 -4,1 -14,7% en % du chiffre d'affaires 12,5% 13,3% Produits opérationnels non courants 0,5 0,1 +0,4 Charges opérationnelles non courantes -1,9 -0,7 -1,2 Résultat opérationnel 22,8 27,7 -4,9 -17,8% Coût de l'endettement financier -2,5 -2,2 -0,3 Autres éléments financiers -1,8 0,2 -2,0 Résultat avant impôt 18,5 25,7 -7,2 -28,2% Impôts sur le résultat -6,2 -5,9 -0,3 +4,5% Résultat net des activités poursuivies 12,3 19,8 -7,5 -38,0% Résultat des activités destinées à la vente - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 12,3 19,8 -7,5 -38,0% dont Part du Groupe 12,1 19,4 -7,3 -37,4%

Le repli du chiffre d'affaires (-8,9%) a pesé sur la rentabilité opérationnelle du Groupe au 1 er semestre 2024. En effet, en dépit de la forte progression de plus de 3 points de la marge après coûts variables, dans la lignée de la performance enregistrée en 2023, la moindre absorption des coûts salariaux et des charges fixes a eu un effet défavorable sur la rentabilité.

Comme attendu, ce résultat exprimé en % du chiffre d'affaires marque un léger repli par rapport à l'an dernier (12,5% au 30 juin 2024 contre 13,3% au 30 juin 2023).

Confiant dans le rebond des ventes attendu au second semestre, le Groupe a poursuivi sa trajectoire d'investissement destiné à accompagner la croissance sur le long terme (recrutements, changement d'ERP, investissements marketing et R&D).

Les éléments non courants s'élèvent à -1,4M€ en 2024 contre -0,6M€ l'an dernier.

Ils incluent notamment au premier semestre 2024 un impact de -1,0M€ lié à une négociation avec notre partenaire historique sur cette activité, qui a conduit à l'acquisition de BSA. Ces BSA étaient adossés à l'émission, en 2020, d'un emprunt obligataire dans le cadre de l'acquisition de Boots Company et Italboot (Italie).

Le coût du financement est en légère hausse de +0,3M€ par rapport à 2023, à 2,5M€, conséquence de l'augmentation des taux d'intérêts sur les découverts bancaires utilisés par le Groupe pour financer le BFR.

Les fluctuations des taux de change et autres éléments financiers liés à notre présence en Argentine ont entraîné un coût de 1,8 million d'Euros sur la période. Cet impact ne devrait pas se reproduire de manière récurrente.

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 33% au premier semestre 2023, est en hausse significative par rapport à celui enregistré lors du premier semestre de l'exercice 2023 (23%). Cette augmentation résulte d'une conjonction d'évènements non récurrents :

La restructuration de l'activité Boots dont le coût n'est pas déductible fiscalement ;

Une baisse d'utilisation de déficits fiscaux antérieurs non activés sur cette période comparativement à l'an dernier ;

Des ajustements techniques en lien avec les effets de change (IFRIC 16 et IFRS 29) se traduisant dans le compte de résultat par des charges non fiscalisées.

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en baisse de -38,0% au 30 juin 2024, à 12,3M€, contre 19,8M€ pour les six premiers mois de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 12,1M€ au 30 juin 2024.

Bilan consolidé

Un BFR de retour sur les niveaux normatifs sous l'effet d'une reconstitution des stocks sur les niveaux de Juin 2023

Des capitaux propres renforcés sous l'effet du résultat net du premier semestre

Des ratios d'endettement financiers stables par rapport à fin Décembre 2023

ACTIF

en millions d'€ 30.06.2024 31.12.2023 Variation 30.06.2023 Variation Ecarts d'acquisition 200,5 199,3 +1,2 202,3 -1,8 Immobilisations incorporelles 3,1 2,3 +0,8 2,0 +1,1 Immobilisations corporelles 51,1 49,1 +2,0 43,6 +7,5 Droits d'utilisation 21,8 23,0 -1,2 24,2 -2,4 Autres actifs financiers 2,3 3,2 -0,9 2,3 - Actifs d'impôts différés 2,1 2,7 -0,6 2,5 -0,4 Actif immobilisé 280,9 279,6 +1,3 276,9 +4,0 Stocks 113,5 102,9 +10,6 113,1 +0,4 Créances clients 69,4 73,6 -4,2 74,4 -5,0 Autres créances 24,7 23,1 +1,6 21,7 +3,0 Disponibilités 34,9 41,3 -6,4 44,0 -9,1 Actif circulant 242,5 240,9 +1,6 253,2 -10,7 Total Actif 523,4 520,5 +2,9 530,1 -6,7

PASSIF

en millions d'€ 30.06.2024 31.12.2023 Variation 30.06.2023 Variation Capital 3,7 3,7 - 3,7 - Titres d'autocontrôle -6,0 -6,0 - -6,0 - Réserves & résultat consolidés 253,7 244,4 +9,3 230,0 +23,7 Participations ne donnant pas le contrôle 1,0 0,9 +0,1 -1,3 +2,3 Capitaux propres 252,4 243,0 +9,4 226,4 +26,0 Passifs financiers non courants 91,0 103,1 -12,1 110,1 -19,1 Dettes locatives non courantes 15,5 16,6 -1,1 17,9 -2,4 Engagements donnés aux salariés 0,8 0,7 +0,1 0,7 +0,1 Provisions non courantes 1,2 1,6 -0,4 1,7 -0,5 Passifs non courants 108,5 122,0 -13,5 130,4 -21,9 Dettes fournisseurs 44,7 44,9 -0,2 47,2 -2,5 Dettes fiscales et sociales 26,1 27,0 -0,9 26,4 -0,3 Autres dettes 6,7 6,7 - 6,5 +0,2 Passifs financiers courants 78,3 70,3 +8,0 86,3 -8,0 Dettes locatives courantes 6,7 6,6 +0,1 6,9 -0,2 Passifs courants 162,5 155,5 +7,0 173,3 -10,8 Total Passif 523,4 520,5 +2,9 530,1 -6,7

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2024 a permis au Groupe de confirmer le renforcement de sa structure financière.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel opère un retour sur ses niveaux normatif après avoir atteint des niveaux exceptionnellement bas fin Décembre 2023.

Le BFR s'élève à 119 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2024 contre 106 jours au 31 décembre 2023.

Les stocks représentent 102 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2024 contre 88 jours au 31 décembre 2023. Le montant des stocks est de 113,5M€, identique à celui du 30 juin 2023 (113,1M€).

Les autres éléments de BFR sont stables par rapport à fin décembre 2023.

Les ratios d'endettement bénéficient des bonnes performances du premier semestre 2024.

La dette bancaire nette, à 124,7M€ (en légère augmentation de 2,3M€ sur six mois et en baisse de -18,1M€ sur un an) représente 49% des capitaux propres (contre 50% il y a six mois) et 2,1 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 1,9 au 31 décembre 2023 et 2,3 au 30 juin 2023).

Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 9,4M€ sur le semestre, à 252,4M€.

L'impact positif de la capacité d'autofinancement dégagée sur les six premiers mois de 2024 (20,0M€) est partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin 2024 (-9,5M€).

Perspectives 2024

Maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2024

Confirmer le niveau de rentabilité opérationnelle des dernières années

Renforcer la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Delta Plus Group a su démontrer ces dernières années sa capacité à limiter les conséquences des crises successives et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe, qui a enregistré en 2023 un niveau record de chiffre d'affaires à 420,6M€, confirme pour 2024 un objectif d'une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain, et d'un effet de base défavorable au premier semestre, comme l'indiquent les chiffres des six premiers mois de l'année.

Aucun effet de périmètre significatif n'est à ce stade anticipé sur l'exercice 2024 malgré la volonté du Groupe de poursuivre sa politique d'investissement dans la croissance externe.

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2024 reste marquée par des évènements qui font peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine et au Proche-Orient, persistance de tensions inflationnistes, incertitudes sur l'évolution des cours des principales devises mondiales.

Les résultats du premier semestre 2024 permettent de confirmer cet objectif.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle, avec l'ambition de maintenir le niveau atteint en 2023.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3 ème trimestre 2024

Jeudi 7 novembre 2024 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

