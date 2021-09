DELTA PLUS GROUP : Résultats semestriels 2021 en croissance pour Delta Plus Group : Augmentation du chiffre d'affaires de +21,8% à 166,8MEUR - Rentabilité opérationnelle courante en hausse de +14,2% à 22,9MEUR (13,8% du CA) - Renforcement de la structure financière

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a approuvé le 3 septembre 2021 les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre de l'exercice 2021.

Ces comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes.

Les résultats du premier semestre 2021 confirment les niveaux de rentabilité évoqués à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires semestriel en juillet dernier.

Les ventes de DELTA PLUS GROUP ont progressé de +21,8% sur les six premiers mois de 2021 (+9,7% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 166,8M€.

Cette croissance, couplée à une bonne tenue des marges et à une maîtrise des coûts, permet au résultat opérationnel courant d'augmenter de façon significative par rapport à l'an dernier (22,9M€ en 2021 contre 20,1M€ en 2020 et 16,0M€ en 2019). Il s'élève à 13,8% du chiffre d'affaires contre 14,7% en 2020 et 13,0% en 2019.

Le résultat net, qui s'élève à 14,7M€, progresse également (+10,2% par rapport à 2020), grâce notamment à l'augmentation du résultat opérationnel.

La structure bilancielle se renforce au premier semestre 2021, sous l'effet de la capacité d'autofinancement et de l'amélioration du BFR. Les ratios d'endettement du Groupe se maintiennent à des niveaux proches de ceux de fin 2020.

Rappel sur le Chiffre d'affaires semestriel 2021

Un chiffre d'affaires de 166,8M€ en croissance de +21,8%

Une croissance dynamique à périmètre et taux de change constants : +9,7%

Une croissance organique marquée par un retour à la normale de la contribution des produits « Covid-19 » et par la reprise enregistrée sur les autres familles de produits

Un effet de périmètre positif (+23,7M€ soit +17,3%) grâce à l'impact des acquisitions finalisées fin 2020 (ERB Industries - USA) et début 2021 (Alsolu - France et Artex - Allemagne)

Un effet de change défavorable (-7,1M€ soit -5,2%) lié à l'évolution de la parité entre l'Euro et certaines devises, notamment de pays d'Amérique du Sud (Brésil et Argentine)

Compte de résultat consolidé

Un résultat opérationnel courant en hausse de +14,2% au premier semestre 2021 (22,9M€)

Une rentabilité opérationnelle courante de 13,8% du chiffre d'affaires contre 14,7% en 2020 et 13,0% en 2019

Un résultat net consolidé en hausse de +10,2% par rapport à 2020 (14,7M€)

en millions d'Euros 30.06.2021 30.06.2020 30.06.2019 Variation

2021 vs 2020

(M€) Variation

2021 vs 2020

(%) Chiffre d'affaires 166,8 137,0 122,7 +29,8 +21,8% Coût de revient des ventes -79,6 -65,0 -59,1 -14,6 +22,5% Charges variables -14,1 -10,4 -9,5 -3,7 +35,4% Frais de personnel -31,8 -24,4 -22,5 -7,4 +30,4% Charges fixes -18,6 -17,6 -15,7 -1,0 +5,7% Autres produits & charges d'exploitation 0,2 0,5 0,1 -0,3 -60,8% Résultat opérationnel courant 22,9 20,1 16,0 +2,8 +14,2% en % du chiffre d'affaires 13,8% 14,7% 13,0% Produits opérationnels non courants - 0,6 0,5 -0,6 Charges opérationnelles non courantes -1,7 -0,5 -0,2 -1,2 Résultat opérationnel 21,2 20,2 16,3 +1,0 +5,0% Coût de l'endettement financier -1,0 -1,0 -1,2 - Autres éléments financiers -0,2 -1,4 0,6 +1,2 Résultat avant impôt 20,0 17,8 15,7 +2,2 +12,4% Impôts sur le résultat -5,3 -4,5 -4,0 -0,8 +18,9% Résultat net des activités poursuivies 14,7 13,3 11,7 +1,4 +10,2% Résultat des activités destinées à la vente - - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 14,7 13,3 11,7 +1,4 +10,2% dont Part du Groupe 14,5 13,3 11,7 +1,2 +9,0%

Grâce à l'augmentation de son chiffre d'affaires, à la bonne tenue de ses marges et à une maîtrise de ses coûts de structure, Delta Plus Group affiche sur le premier semestre 2021 une progression de sa rentabilité opérationnelle semestrielle, qui atteint un niveau de 13,8% du chiffre d'affaires au 30 juin 2021, en hausse de 0,8 points par rapport au niveau d'avant crise sanitaire (13,0% au 30 juin 2019).

Les éléments non courants (-1,7M€) incluent notamment les frais d'acquisitions engagés par le Groupe dans le cadre de son activité M&A.

Le coût du financement est stable par rapport à 2020, tandis que les autres éléments financiers sont peu impactés au premier semestre 2021 par les écarts de change négatifs (-0,2M€) contrairement à 2020 (-1,4M€).

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 27% au premier semestre 2021, est en ligne avec celui de l'an dernier (25%).

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +10,2% au 30 juin 2021, à 14,7M€, contre 13,3M€ pour les six premiers mois de l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 14,5M€ au 30 juin 2021.

Bilan consolidé

Un BFR en amélioration sur les six premiers mois de l'exercice

Des capitaux propres renforcés sous l'effet du résultat net du premier semestre

Des ratios d'endettement financiers qui bénéficient de la génération de cash du premier semestre

ACTIF

en millions d'€ 30.06.2021 31.12.2020 Variation Ecarts d'acquisition 150,2 129,1 +21,1 Immobilisations incorporelles 1,7 1,9 -0,2 Immobilisations corporelles 28,0 24,9 +3,1 Droits d'utilisation 26,3 24,5 +1,8 Autres actifs financiers 2,2 2,1 +0,1 Actifs d'impôts différés 4,4 4,6 -0,2 Actif immobilisé 212,8 187,1 +25,7 Stocks 81,0 72,6 +8,4 Créances clients 53,1 49,6 +3,5 Autres créances 18,5 17,3 +1,2 Disponibilités 45,6 45,7 -0,1 Actif circulant 198,2 185,2 +13,0 Total Actif 411,0 372,3 +38,7

PASSIF

en millions d'€ 30.06.2021 31.12.2020 Variation Capital 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -6,0 -5,9 -0,1 Réserves & résultat consolidés 173,3 159,5 +13,8 Participations ne donnant pas le contrôle -0,5 -0,2 -0,3 Capitaux propres 170,5 157,1 +13,4 Passifs financiers non courants 96,2 54,2 +42,0 Dettes locatives non courantes 21,1 20,0 +1,1 Engagements donnés aux salariés 1,7 2,1 -0,4 Provisions non courantes 1,8 1,6 +0,2 Passifs non courants 120,8 77,9 +42,9 Dettes fournisseurs 36,7 31,9 +4,8 Dettes fiscales et sociales 19,7 15,8 +3,9 Autres dettes 9,3 9,4 -0,1 Passifs financiers courants 48,3 75,2 -26,9 Dettes locatives courantes 5,7 5,0 +0,7 Passifs courants 119,7 137,3 -17,6 Total Passif 411 ,0 372,3 +38,7

Sur le plan bilanciel, le premier semestre 2021 a permis au Groupe de renforcer sa structure financière. Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s'est encore amélioré par rapport au 31 décembre 2020 (103 jours de chiffre d'affaires au 30 juin 2021 contre 109 jours au 31 décembre 2020) grâce notamment à la réduction du délai moyen de règlement clients au cours du semestre.

Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées au cours des derniers mois, toutes financées par emprunts bancaires. La dette bancaire nette (98,3M€) représente 58% des capitaux propres (contre 53% il y a six mois) et 1,9 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 1,7 au 31 décembre 2020).

Le Prêt Garanti par l'Etat, d'un montant de 42,0M€, obtenu par le Groupe au mois de juin 2020, a été remboursé à hauteur de 28,0M€ en juin 2021.

Enfin, les capitaux propres sont en hausse de 13,4M€ sur le semestre, à 170,5M€. L'impact du résultat net des six premiers mois de 2020 (+14,7M€) est partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin 2021 (-7,2M€). Les capitaux propres bénéficient également d'impacts de change positifs sur le premier semestre (+5,9M€).

Perspectives 2021

Bénéficier de la reprise de l'activité économique attendue en 2021

Améliorer le niveau de rentabilité d'avant crise sanitaire

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Réussir l'intégration des récentes acquisitions

Delta Plus Group a démontré tout au long de l'année 2020 et au premier semestre 2021 sa capacité à limiter les conséquences de la crise liée à la Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a finalisé au cours des derniers mois les opérations suivantes, qui ne sont intégrées dans le chiffre d'affaires du Groupe que depuis le 1er janvier 2021 :

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis, acteur proposant sur le marché américain une offre d'équipements de protection de la tête et du corps

Janvier 2021 : Acquisition d'Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès en hauteur

Janvier 2021 : Acquisition d'Artex, acteur significatif des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Le Groupe s'est fixé comme objectif majeur en 2021 de réussir l'intégration au sein du Groupe de ces nouvelles filiales.

Un autre enjeu pour le Groupe en 2021 est de tirer profit du retour progressif à la normale attendu sur ses marchés historiques, tout en répondant à la demande qui demeure en 2021 sur certains produits destinés à la protection contre la Covid-19.

Delta Plus Group dispose d'une structure financière saine, et devrait enregistrer cette année encore une nouvelle croissance organique de son chiffre d'affaires en dépit d'un effet de base défavorable sur les ventes de produits Covid-19.

Le Groupe ambitionne par ailleurs d'atteindre un niveau de rentabilité opérationnelle courante supérieur à celui de 2019, l'année 2020 ne pouvant servir de référence compte-tenu de son caractère atypique.

Projet de transfert de la cotation des titres Delta Plus Group sur le marché Euronext Growth Paris

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group a décidé le 3 septembre 2021 de soumettre à l'Assemblée Générale des actionnaires le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B) vers Euronext Growth Paris.

Ce projet vise à permettre à Delta Plus Group de réduire son exposition aux contraintes réglementaires associées au marché Euronext et d'être admis à la cotation sur un marché proposant un fonctionnement simplifié, plus approprié au profil et aux besoins actuels du Groupe.

L'objectif de Delta Plus Group est de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers à un coût plus raisonnable, tout en maintenant une relation de qualité avec ses actionnaires et avec les investisseurs.

Le Groupe communiquera dans les prochains jours les modalités et le calendrier indicatif de ce transfert.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2021

Lundi 8 novembre 2021 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

