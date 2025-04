DELTA PLUS GROUP : Résilience et Adaptation face aux Défis de 2024 - Fondations solides pour une croissance durable

Résilience et Adaptation Face aux Défis de 2024,

Fondations Solides pour une Croissance Durable

Repli limité de 1.1 point du résultat opérationnel courant à 12,6% du CA

Résultat net part du Groupe à 31,1M€, soit 7,8% du CA

Consolidation d'une Structure Financière Solide

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a arrêté le 2 avril 2025 les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Les ventes de Delta Plus Group se sont contractées de -4,9% en 2024 (-3,5% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 400,1 M€.

Le Groupe a su améliorer sa marge, atténuant ainsi l'impact du replis de l'activité. Parallèlement, il a poursuivi ses investissements stratégiques dans la structuration et l'optimisation de son organisation, entraînant une hausse des charges d'exploitation.

Ainsi, le résultat opérationnel courant affiche une résilience notable, reculant uniquement de 1,1 point par rapport à 2023 pour représenter 12,6% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du Groupe, en baisse dans des proportions similaires, s'élève à 31,1 M€, soit 7,8% du chiffre d'affaires.

La structure bilancielle continue de se renforcer en 2024, avec des capitaux propres en progression. Le ratio de levier s'inscrit en légère hausse sous l'effet de l'acquisition de la société ARMOR et d'un besoin en fonds de roulement accru. Ce dernier impacté par des niveaux de stocks plus élevés, conséquence pour partie d'un niveau de stock particulièrement bas en 2023, et pour partie de l'attentisme géopolitique observé au second semestre, qui n'a pas permis d'atteindre le niveau d'activité escompté.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial particulièrement complexe et incertain, Delta Plus Group a su démontrer sa résilience et sa capacité d'adaptation afin de préserver ses fondamentaux. Bien que les résultats reflètent certains défis conjoncturels, ils témoignent également de l'engagement du Groupe en faveur de l'innovation et de l'excellence opérationnelle, posant ainsi les bases d'une croissance durable à long terme.

Rappel sur le Chiffre d'affaires 2024

Un chiffre d'affaires de 400,1M€ en baisse de -4,9%.

Un effet de périmètre positif de 1,9 M€ au second semestre, lié à l'acquisition de la société Armor aux Pays-Bas. Ce rachat, portant sur un client de notre filiale Maspica, permettra notamment de réintégrer la marge distributeur et d'optimiser la chaîne de valeur.

Un impact de change négatif, dans la continuité des derniers mois de 2023, s'élevant à -7,8 M€, soit une baisse de -1,8 % du chiffre d'affaires. Toutefois, l'impact de la dépréciation du Peso argentin par rapport à l'euro s'est atténué par rapport à 2023.

Un effet prix négatif au premier semestre 2024, conséquence du contexte post inflationniste lié au COVID.

Un ralentissement généralisé de l'activité, ayant affecté la majorité des zones géographiques.

Néanmoins, une dynamique positive hors Europe au 4eme trimestre avec une croissance de 4,4% à périmètre et taux de change constants, hors effet de dévaluation du Peso argentin.

Impact limité sur les résultats, une stratégie tournée vers l'avenir

Un résultat opérationnel courant de 50,6M€, en baisse de -1.1pt (12,6% du CA)

Un résultat net (part du Groupe) de 31,1M€, en baisse de -1.2pt (7,8% du CA)

en millions d'Euros 31.12.2024 31.12.2023 Variation % Chiffre d'affaires 400,1 420,6 -20,5 -4,9% Coût des achats consommés -178,5 -198,6 +20,1 -10,1% Charges variables -30,7 -30,0 -0,8 +2,5% Frais de personnel -85,3 -81,5 -3,8 +4,6% Charges fixes -55,0 -52,6 -2,3 +4,4% Résultat opérationnel courant 50,6 57,9 -7,3 -12,6% en % du chiffre d'affaires 12,6% 13,8% Produits opérationnels non courants 0,4 0,2 +0,2 Charges opérationnelles non courantes -1,8 -1,8 - Résultat opérationnel 49,2 56,3 -7,1 -12,6% Coût de l'endettement financier brut -5,3 -4,9 -0,4 Autres éléments financiers -1,7 -2,6 +0,9 Résultat avant impôt 42,1 48,8 -6,7 -13,7% Impôts sur le résultat -10,8 -10,2 -0,5 Résultat net des activités poursuivies 31,4 38,6 -7,2 -18,8% Résultat net des activités destinées à la vente - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 31,4 38,6 -7,2 -18,8% dont Part du Groupe 31,1 38,0 -6,8 -18,0% dont Part des Minoritaires 0,2 0,6 -0,4

Grâce à l'atténuation des tensions inflationnistes sur ses coûts d'achats consommés, à la résilience de son positionnement prix malgré l'ajustement tarifaire du troisième trimestre 2023, et à une solide performance opérationnelle, Delta Plus Group parvient à améliorer sa marge brute. Cette maîtrise permet de limiter l'impact de la baisse du chiffre d'affaires et de la hausse des coûts de transport (+0,6 point en raison des conflits en cours) sur sa rentabilité opérationnelle courante, qui ne recule que de 1,1 point pour atteindre 50,6 M€.

Ce résultat exprimé en % du chiffre d'affaires affiche un niveau de rentabilité de 12,6% au 31 décembre 2024 contre 13,8% l'an dernier.

Les éléments non courants sont peu significatifs (-1,8M€ en 2024, au même niveau qu'en 2023).

Le coût du financement augmente de +0,4 M€ par rapport à 2023, s'établissant à 5,3 M€. Cette hausse s'explique principalement par un recours accru aux découverts bancaires pour financer le besoin en fonds de roulement.

Le taux effectif d'impôt atteint 25,5%, en hausse de 4,6 points par rapport à 2023 (20,9%). Cette évolution résulte principalement de l'impact des charges IFRIC 16 et IAS 29, non fiscalisées, ainsi que d'un niveau de bénéfices plus faible dans les pays à imposition plus réduite.

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en retrait de 1,3 point au 31 décembre 2024, à 31,4M€ (7,8% du CA), contre 38,6M€ (9,2% du CA) pour l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 31,1M€ au 31 décembre 2024 (7,8% du CA).

Bilan consolidé : Structure Financière Solide

Des capitaux propres en augmentation de 31,0M€ grâce à la solide performance du Groupe

Un BFR qui affiche un retour à 127 jours de chiffre d'affaires lié à une augmentation des stocks

Une légère augmentation de la dette bancaire nette (+3,9M€)

ACTIF

en millions d'Euros 31.12.2024 31.12.2023 Variation Ecarts d'acquisition 210,9 199,3 +11,6 Immobilisations incorporelles 4,9 2,3 +2,6 Immobilisations corporelles 52,9 49,1 +3,9 Droits d'utilisation 21,8 23,0 -1,2 Autres actifs financiers 2,3 3,2 -0,9 Actifs d'impôts différés 2,9 2,7 +0.2 Actif immobilisé 295,8 279,6 +16,2 Stocks 119,3 102,9 +16,4 Créances clients 67,9 73,6 -5,3 Autres créances 28,3 23,1 +5,2 Disponibilités 37,8 41,3 -3,5 Actif circulant 253,7 240,9 +12,8 Total Actif 549,5 520,5 +29,0

PASSIF

en millions d'Euros 31.12.2023 31.12.2023 Variation Capital 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -6,2 -6,0 -0,2 Réserves & résultat consolidés 275,0 244,4 +30,6 Participations ne donnant pas le contrôle 1,4 0,9 +0,6 Capitaux propres 273,9 243,0 +31,0 Passifs financiers non courants 90,0 103,1 -12,1 Dettes locatives non courantes 15,7 16,6 -1,1 Engagements donnés aux salariés 0,8 0,7 +0,1 Provisions non courantes 1,3 1,6 -0,4 Passifs non courants 108,0 122,0 -13,3 Dettes fournisseurs 44,2 44,9 -0,7 Dettes fiscales et sociales 26,2 27,0 -0,8 Autres dettes 6,9 6,7 +0,3 Passifs financiers courants 82,5 70,3 -12,6 Dettes locatives courantes 6,6 6,6 +0,1 Passifs courants 166,8 155,5 +11,3 Total Passif 549,5 520,5 +29,0

Sur le plan bilanciel, l'exercice 2024 a permis au Groupe de confirmer la solidité de sa structure financière.

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel (exprimé en jours de chiffre d'affaires) retrouve un niveau comparable à celui d'avant COVID-19. Cette hausse est exclusivement liée à un accroissement des stocks, conséquence pour partie d'un niveau de stock anormalement bas en 2023, et pour partie d'un attentisme géopolitique au second semestre ayant freiné l'atteinte du niveau d'activité attendu.

Au 31 décembre 2024, il s'établit à 141,1 M€ (+17,4 M€) et représente 127 jours de chiffre d'affaires, contre 106 jours en 2023 et 123 jours fin 2022.

Au passif, les capitaux propres sont en hausse de +31,0M€ sur un an, s'élevant à 273,9M€.

Les dettes financières nettes (avant IFRS 16) s'établissent à 136,0 M€, en hausse de 3,9 M€ par rapport au 31 décembre 2023.

La dette bancaire nette suit la même tendance, atteignant 126,3 M€ au 31 décembre 2024, impactée principalement par l'évolution du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et le financement d'une opération de croissance externe.

Malgré cette légère hausse, la dette bancaire nette (avant IFRS 16) continue de s'améliorer, représentant 46% des capitaux propres, contre 50% en 2023 et 73% fin 2022. Le ratio d'endettement remonte légèrement à 2,3 fois l'EBITDA des douze derniers mois, contre 1,9 en 2023 et 2,8 fin 2022.

Perspectives 2025

Maintenir une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2025

Maintenir notre niveau de marge brute réalisé en 2024

Renforcer la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Depuis 2020, Delta Plus Group a su capitaliser sur les opportunités tout en atténuant les impacts des crises successives. Parallèlement, le Groupe a mené une politique d'acquisitions stratégiques, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Face à un environnement économique exigeant, notre entreprise a démontré une résilience et une capacité d'adaptation remarquables. Bien que les résultats récents reflètent des défis conjoncturels temporaires, ils soulignent notre engagement continu envers l'innovation et l'amélioration opérationnelle, jetant ainsi les bases d'une croissance durable à long terme.

Le Groupe anticipe en 2025 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique incertain et un premier trimestre marqué par des turbulences politiques. Aucun changement de périmètre n'est prévu pour l'exercice 2025, bien que le Groupe maintienne sa stratégie d'investissement dans la croissance externe.

À l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques en ce début d'année.

Dans ce contexte, Delta Plus Group met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver son niveau de rentabilité opérationnelle, saisir les opportunités de marchés du fait de son implantation industrielle et commerciale mondiale, avec pour ambition un maintien des performances en 2025.

Enfin, le Groupe entend conserver une structure financière robuste, garantissant le financement de son développement et soutenant sa stratégie de montée en gamme et d'expansion géographique.

Dividende de 1,05 Euro

Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale du 13 juin 2025 s'élèvera à 1,05 Euro par action, en baisse de 0,20€ (-16,0%) par rapport au dividende versé l'an dernier (1,25 Euro).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025

Mardi 13 mai 2025 après bourse

