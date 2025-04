Delta Plus Group : rentabilité sous pression en 2024

(AOF) - Delta Plus Group a dévoilé des résultats 2024 marqués par la baisse de la rentabilité. Le résultat net, part du groupe, a ainsi reculé de 18% à 31,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a, lui, baissé de 12,6% à 50,6 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 12,6%, en repli de 1,1 point. Les ventes du spécialiste des équipements de protection individuelle se sont contractées de 4,9% à 400,1 millions d’euros. Elles ont reculé de 3,5% à périmètre et taux de change constants.

Le dividende proposé à la prochaine assemblée générale du 13 juin 2025 s'élèvera à 1,05 euro par action, en baisse de 16% par rapport au dividende versé l'an dernier (1,25 euro).

Le groupe anticipe en 2025 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, malgré un contexte macroéconomique et géopolitique incertain et un premier trimestre marqué par des turbulences politiques. Aucun changement de périmètre n'est prévu pour l'exercice 2025, bien que le groupe maintienne sa stratégie d'investissement dans la croissance externe.

" À l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques en ce début d'année ", souligne Delta Plus Group.

Ce dernier entend mettre " en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver son niveau de rentabilité opérationnelle " et affiche " pour ambition un maintien des performances en 2025 ".

