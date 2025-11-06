 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,00
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delta Plus Group renoue avec la croissance au troisième trimestre
information fournie par AOF 06/11/2025 à 18:17

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Delta Plus Group renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche une hausse de 2% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste. Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

"Elle s'appuie sur des résultats positifs sur plusieurs marchés européens, notamment en France et au Benelux, et sur la poursuite d'une croissance soutenue hors Europe, en particulier en Amérique du Sud", souligne Delta Plus Group.

Grâce à cette dynamique positive, le groupe confirme son objectif pour 2025 d'un retrait limité de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants.

De plus, le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail réitère également ses ambitions de maintien de la marge brute et de préservation de la solidité de la structure financière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
43,2000 EUR Euronext Paris +0,93%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank