Delta Plus Group renoue avec la croissance au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Delta Plus Group renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7 millions d'euros, soit une hausse de 3,3% par rapport à la même période en 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche une hausse de 2% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste. Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

"Elle s'appuie sur des résultats positifs sur plusieurs marchés européens, notamment en France et au Benelux, et sur la poursuite d'une croissance soutenue hors Europe, en particulier en Amérique du Sud", souligne Delta Plus Group.

Grâce à cette dynamique positive, le groupe confirme son objectif pour 2025 d'un retrait limité de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants.

De plus, le spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail réitère également ses ambitions de maintien de la marge brute et de préservation de la solidité de la structure financière.

