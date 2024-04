Delta Plus Group : nette hausse des résultats et du dividende

(AOF) - Delta Plus Group a dévoilé des résultats 2023 marqués par une amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Le résultat net part du groupe a progressé à 12,3% à 38 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 10,4% à 57,9 millions d’euros, soit 13,8% du chiffre d’affaires, en progression de 1,3 point. Il marque un retour sur les niveaux de rentabilité atteints avant la période du Covid-19 : 13,7% au 31 décembre 2019. Les ventes ont progressé de 0,1% à 420,6 millions d’euros.

Elles ont augmenté de 1,9% à périmètre et taux de change constants retraité de l'impact hyperinflation Argentine.

Le dividende proposé à la prochaine assemblée générale du 14 juin 2024 s'élèvera à 1,25 euro par action, en hausse de 13,6%.

Le groupe a confirmé pour 2024 "une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique toujours très incertain, et d'un effet de base défavorable au premier trimestre".

Aucun effet de périmètre n'est à ce stade anticipé sur l'exercice 2024 malgré la volonté du groupe de poursuivre sa politique d'investissement dans la croissance externe.

Sur le plan de la rentabilité, Delta Plus Group confirme le retour sur le niveau de rentabilité opérationnelle pré-Covid.

