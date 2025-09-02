Delta Plus Group en difficulté après ses semestriels

(AOF) - Delta Plus Group décroche de 3,40 à 51,20 euros au lendemain de la publication de résultats dégradés au premier semestre. Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 10,7 millions d'euros, en retrait de 12,1%. Le résultat opérationnel courant, de 20,1 millions d'euros, s'affiche en recul de 16,9%. Il représente 10,7% du chiffre d’affaires contre 12,5% en 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail, déjà publié, s'affaisse de 3,2% à 187,8 millions d'euros.

Le groupe indique que, à l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques portées par les droits de douanes du début d'année.

"Compte tenu de ce climat d'affaires macroéconomique perturbé et attentiste, qui repousse depuis plusieurs mois une reprise globale, le groupe anticipe en 2025 un retrait limité de son chiffre d'affaires, à effet de change et à périmètre constant", précise Delta Plus Group. Fin juillet, il anticipait cette année le maintien de son chiffre d'affaires 2024 hors effet de change.

Son ambition reste claire : "limiter l'impact conjoncturel sur les performances 2025 et poursuivre une trajectoire de croissance durable".

Le groupe précise que sa volonté de poursuivre sa stratégie de croissance externe " devrait se matérialiser par un ou plusieurs rachats dans les douze prochains mois ".

"En définitive, après un premier semestre compliqué et l'incertitude latente, le management adopte la prudence et ne vise plus qu'à "limiter l'impact" sur les comptes du groupe", résume Portzamparc, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le titre.

La société publiera le 6 novembre son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS