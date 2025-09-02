 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Delta Plus Group en difficulté après ses semestriels
information fournie par AOF 02/09/2025 à 17:02

(AOF) - Delta Plus Group décroche de 3,40 à 51,20 euros au lendemain de la publication de résultats dégradés au premier semestre. Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 10,7 millions d'euros, en retrait de 12,1%. Le résultat opérationnel courant, de 20,1 millions d'euros, s'affiche en recul de 16,9%. Il représente 10,7% du chiffre d’affaires contre 12,5% en 2024. Le chiffre d'affaires du spécialiste des équipements de protection individuelle pour le monde du travail, déjà publié, s'affaisse de 3,2% à 187,8 millions d'euros.

Le groupe indique que, à l'image de 2024, l'année 2025 demeure marquée par des incertitudes à court terme : conflits en Ukraine et au Proche-Orient, volatilité des principales devises mondiales, et nouvelles tensions géopolitiques portées par les droits de douanes du début d'année.

"Compte tenu de ce climat d'affaires macroéconomique perturbé et attentiste, qui repousse depuis plusieurs mois une reprise globale, le groupe anticipe en 2025 un retrait limité de son chiffre d'affaires, à effet de change et à périmètre constant", précise Delta Plus Group. Fin juillet, il anticipait cette année le maintien de son chiffre d'affaires 2024 hors effet de change.

Son ambition reste claire : "limiter l'impact conjoncturel sur les performances 2025 et poursuivre une trajectoire de croissance durable".

Le groupe précise que sa volonté de poursuivre sa stratégie de croissance externe " devrait se matérialiser par un ou plusieurs rachats dans les douze prochains mois ".

"En définitive, après un premier semestre compliqué et l'incertitude latente, le management adopte la prudence et ne vise plus qu'à "limiter l'impact" sur les comptes du groupe", résume Portzamparc, qui maintient sa recommandation à l'Achat sur le titre.

La société publiera le 6 novembre son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
51,2000 EUR Euronext Paris -3,40%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 17:02:00.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 17:02:00.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

