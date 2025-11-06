DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group renoue avec la croissance au 3ème trimestre (+3,3%), soutenue à la fois par la reprise organique de son activité (+2,0%) et la contribution de ses récentes acquisitions

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris – FR0013283108 – ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, clos le 30 septembre 2025.

Au troisième trimestre 2025, le Groupe renoue avec la croissance et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 96,7M€, en croissance de +3,3% par rapport à la même période en 2024.

À périmètre et taux de change constants, l'activité organique affiche une hausse de +2,0% après un premier semestre marqué par un contexte économique perturbé et attentiste.

Cette reprise traduit la mise en œuvre réussie de la stratégie du Groupe, combinant montée en gamme de l'offre, approche clients prescripteurs et intégration progressive des synergies issues des récentes acquisitions.

Elle s'appuie sur des résultats positifs sur plusieurs marchés européens, notamment en France et au Benelux, et sur la poursuite d'une croissance soutenue hors Europe, en particulier en Amérique du Sud.

A noter également la contribution positive des récentes acquisitions de Gevanta (Lituanie) et Baspa (Chili), venues renforcer le positionnement premium et international du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 284,5M€, en léger repli de -1,1% par rapport à la même période en 2024.

À périmètre et taux de change constants, l'activité organique ressort quasiment stable à -0,6%, confirmant la résilience du modèle Delta Plus Group dans un contexte macroéconomique encore volatil.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2025 2024 Evolution

2025/2024 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe - 9 mois 284,5 287,6 -1,1% -0,6% 1 er trimestre 94,6 95,9 -1,3% -2,4% 2 ème trimestre 93,2 98,1 -5,0% -1,4% 3 ème trimestre 96,7 93,6 +3,3% +2,0% Chiffre d'affaires Europe - 9 mois 142,1 142,8 -0,5% -4,4% 1 er trimestre 49,5 50,0 -1,0% -5,2% 2 ème trimestre 45,2 47,5 -4,8% -7,4% 3 ème trimestre 47,4 45,3 +4,6% -0,4% Chiffre d'affaires Hors Europe - 9 mois 142,5 144,8 -1,6% +3,1% 1 er trimestre 45,1 45,9 -1,6% 0,7% 2 ème trimestre 48,0 50,6 -5,1% +4,2% 3 ème trimestre 49,4 48,3 +2,2% +4,2%

(1) Sur le troisième trimestre 2025, l'effet périmètre est +4.4%(4.1M€) et l'effet de change s'élève à -3,1% (-2,9M€)

Un troisième trimestre marqué par le retour à la croissance,

Europe : une reprise progressive portée par la France et le Benelux

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'établit ainsi à 47,4 M€, en progression de +4,6% par rapport à la même période de 2024 (-0,4 % à périmètre et taux de change constants) traduisant une stabilisation de l'activité après plusieurs trimestres de recul.

Le Groupe enregistre un retour à une quasi-stabilité, soutenu par plusieurs facteurs :

France : les signaux encourageants observés sur le marché de la construction au deuxième trimestre se sont confirmés au troisième trimestre, notamment sur l'activité de protection collective. Il convient toutefois de demeurer prudent compte tenu d'un environnement politique et économique incertain, marqué par des interruptions récurrentes dans les décisions d'investissement.

Nouveaux contrats en France, Turquie et Espagne : conformément à la stratégie d'approche des clients prescripteurs, plusieurs contrats pluriannuels ont été facturés, illustrant la montée en gamme du portefeuille et la mise en œuvre des synergies d'acquisitions récentes.

Allemagne : le marché demeure en retrait, dans l'attente du déploiement du plan de relance industriel, dont les effets positifs sont attendus en 2026 et 2027.

Gevanta (Lituanie) : l'intégration, effective au 1?? juillet 2025, renforce la présence du Groupe dans les pays baltes et soutient la stratégie de montée en gamme sur le segment du vêtement de travail premium.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires européen atteint 142,1 M€, en léger retrait de -0,5 %, soit une quasi stabilité par rapport à la même période de 2024.

Retraité de l'effet périmètre (+5,4 M€) et à taux de change constants, le recul organique est limité à -4,4 %, contre -6,2 % au premier semestre, confirmant une amélioration progressive de la tendance de reprise.

Hors Europe : une dynamique de croissance bien orientée

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'élève à 49,4 M€, en hausse de +2,2% par rapport à la même période de 2024 (+4,2 % à périmètre et taux de change constants).

Le Groupe poursuit la trajectoire de croissance solide dans la plupart des zones :

Amérique du Sud : dynamique toujours soutenue, portée par l'Argentine, le Brésil, et la Colombie.

L'intégration de Baspa (Chili), spécialiste local de la protection respiratoire premium, renforce significativement le socle industriel et commercial régional.

Moyen-Orient & Afrique : progression continue des volumes, confirmant le potentiel de la zone.

Chine : le repli ralentit, même si l'impact du change reste pénalisant.

Océanie : légère contraction de l'activité après plusieurs trimestres de forte croissance.

Cette dynamique reste néanmoins affectée par un effet de change négatif de -2,9 M€ sur le chiffre d'affaires hors Europe, principalement lié à la dépréciation des devises adossées au dollar américain.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires hors Europe s'élève ainsi à 142,5 M€, en léger repli de -1,6 % par rapport à la même période de 2024.

Retraité de l'effet périmètre (+1,9 M€) et surtout de l'impact négatif du change (-8,7M€), l'activité affiche une croissance organique de +3,1 %, contre +2,5 % au premier semestre, confirmant la bonne orientation de la dynamique hors Europe.

Perspectives 2025 :

Maintenir, hors effet de change et de périmètre, un retrait limité du chiffre d'affaires en 2025

Maintenir le niveau de marge brute réalisé en 2024

Maintenir la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Malgré un environnement économique et géopolitique mondial toujours instable, Delta Plus Group confirme sa capacité à renouer avec la croissance, portée par un modèle équilibré, une discipline opérationnelle renforcée et un positionnement produit en constante montée en gamme.

La reprise progressive observée au troisième trimestre valide les leviers stratégiques engagés :

la diversification géographique, avec une répartition équilibrée entre l'Europe et les marchés hors Europe ;

la consolidation des positions sur les zones à fort potentiel, notamment en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie et au Moyen-Orient ;

et la poursuite d'une politique d'acquisitions ciblées, venant renforcer les expertises locales et les segments premium.

En parallèle, le Groupe poursuit la structuration de son organisation pour accompagner sa prochaine phase de développement : excellence opérationnelle, innovation, déploiement du nouvel ERP Groupe, transformation de la fonction financière à travers le pilotage de la performance (EPM), et optimisation de la chaîne logistique et commerciale.

Dans un contexte toujours attentiste, Delta Plus Group aborde la fin de l'exercice 2025 avec prudence mais aussi confiance et détermination, fidèle à sa vision à long terme.

Grâce à cette dynamique positive, le Groupe confirme son objectif pour 2025 d'un retrait limité de son chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants, et réitère également ses ambitions de maintien de la marge brute et de préservation de la solidité de la structure financière.

Le Groupe maintient le cap d'une croissance durable, fondée sur l'élargissement de son empreinte internationale, la montée en valeur de son offre et l'intégration progressive de nouvelles acquisitions.

Fort de ses fondamentaux solides et d'une stratégie de développement cohérente, Delta Plus Group confirme son ambition de bâtir, sur le moyen terme, un nouveau cycle de croissance organique et externe durable, créateur de valeur pour ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires.

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplus.eu/investors

