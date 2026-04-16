DELTA PLUS GROUP : Delta Plus Group accélère son développement au Brésil avec l'acquisition d'Athenas, leader de la protection antichute

Delta Plus Group accélère son développement au Brésil avec l'acquisition d'Athenas, leader de la protection antichute

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris - FR0013283108 - ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle et Collective (E.P.I. et E.P.C.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce l'acquisition de la société Athenas, spécialiste de la protection antichute au Brésil.

Cette opération marque une nouvelle étape majeure dans l'ambition de Delta Plus Group de devenir le leader de référence des E.P.I. au Brésil. Elle s'appuie sur le savoir-faire éprouvé du Groupe dans cette zone géographique, illustré par les intégrations réussies de Pro Safety en 2013 et de White Lake en 2020. Ces succès historiques ont permis au Groupe de s'établir comme un acteur de premier plan de la protection de la tête et des chaussures de sécurité. En intégrant Athenas, le Groupe consolide ainsi sa présence sur l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour la sécurité au travail.

Delta Plus et Athenas présentent une forte complémentarité, tant sur le plan de l'offre produit, que des marchés servis, et de la culture d'entreprise. Athenas apporte une expertise de premier plan et un leadership technologique sur le segment de l'antichute au Brésil. Delta Plus apporte de son côté un ensemble de compétences et de moyens globaux afin d'accélérer le développement d'Athenas.

L'union de Delta Plus et d'Athenas représente une opportunité exceptionnelle d'élever les standards de sécurité au Brésil. Ensemble, les deux entités proposeront des solutions innovantes et globales, visant à garantir une protection optimale des travailleurs brésiliens dans les environnements les plus exigeants.

La société sera intégrée à 100% dans les comptes consolidés du Groupe à compter du 1 er janvier 2026.

Présentation d'Athenas

Basée à São Paulo, Athenas est une référence incontournable et une marque reconnue sur le marché brésilien de la sécurité en hauteur. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 7,2M€, affiche une rentabilité opérationnelle solide avec une marge opérationnelle courante supérieure à la moyenne du Groupe. Elle emploie une centaine de collaborateurs, dont plus de 80 dédiés à la production.

Depuis sa création en 2005 par Paulo Cazarim, l'entreprise a développé un outil industriel performant et un savoir-faire reconnu dans la conception de solutions antichute techniques. Son catalogue s'appuie sur des lignes de produits structurées, répondant aux besoins de plus de 450 clients distributeurs à travers tout le Brésil. Aujourd'hui dirigée par Luis Fernando et Felipe Cazarim, les fils du fondateur, Athenas constitue une plateforme stratégique pour accélérer le déploiement de l'offre globale de Delta Plus en Amérique du Sud.

Luis Fernando et Felipe Cazarim sont enthousiastes à l'idée de participer à ce projet ambitieux, et de rejoindre les équipes de Delta Plus au Brésil.

Jérôme Benoit, Président Directeur Général de Delta Plus Group :

« Nous sommes très heureux d'intégrer les équipes d'Athenas au sein du Groupe. Cette acquisition est une opportunité unique d'élever les standards de sécurité au Brésil. Leur leadership sur le marché de l'antichute et notre présence mondiale vont nous permettre de proposer des solutions complètes et innovantes pour la protection des travailleurs brésiliens.»

Delta Plus Group

Basé à Apt (Vaucluse), Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'équipements de protection individuelle et collective. En 2025, le Groupe a réalisé 389,6 M€ de chiffre d'affaires, en servant des clients dans plus de 110 pays, grâce à 47 filiales implantées dans 31 pays et à l'engagement de 3 748 collaborateurs.

Depuis 2020, Delta Plus Group a su conjuguer croissance, résilience et discipline d'exécution dans un environnement pourtant marqué par des crises successives. En parallèle de son développement organique, le Groupe a mené une politique d'acquisitions ciblées, renforçant sa présence dans des zones à fort potentiel et sur des segments à plus forte valeur ajoutée. Après plusieurs années de forte expansion, les 24 derniers mois ont été marqués par un ralentissement macroéconomique plus prononcé ; le Groupe a mis à profit cette période pour accélérer la structuration de son organisation, renforcer sa montée en gamme, préserver sa rentabilité opérationnelle et préparer le prochain cycle de croissance.

Sur l'exercice 2025, Delta Plus Group a ainsi démontré la solidité de son modèle, avec un repli organique limité à -2,0% malgré un effet de change défavorable de -14,0 M€. L'effet périmètre positif de +11,4 M€ a contribué à amortir cet impact, tandis que la rentabilité opérationnelle courante s'est maintenue à un niveau solide de 44,4 M€, soit 11,4% du chiffre d'affaires. Le résultat net part du Groupe s'élève à 27,2 M€ et les capitaux propres à 275,2 M€, traduisant le maintien d'une structure financière saine.

À l'image des deux dernières années, l'exercice 2026 demeure marqué par un niveau élevé d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques à court terme, susceptible d'entretenir la volatilité de certaines devises et de générer de nouvelles tensions ciblées sur les coûts de transport, de fret maritime ou certaines matières premières.

Dans ce contexte, Delta Plus Group aborde 2026 avec ambition et prudence. Fort de la diversification géographique de ses activités, de la montée en valeur de son offre, de sa discipline opérationnelle et de l'agilité de sa chaîne de valeur, le Groupe vise un retour à la croissance organique, la consolidation de ses positions dans les zones à fort potentiel, ainsi que la poursuite active de sa stratégie de croissance externe.

Pour soutenir cette trajectoire, Delta Plus Group entend s'appuyer sur une structure financière robuste, offrant la flexibilité nécessaire au financement de son développement à long terme.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires 1 er trimestre 2026

Mardi 12 Mai 2026, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général



e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente