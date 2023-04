DELTA PLUS GROUP : Croissance des résultats de Delta Plus Group en 2022 - Hausse du résultat opérationnel courant de +8,9% (12,5% du CA) - Résultat net part du Groupe en croissance de +4,2% (33,8 M EUROS)

Croissance des résultats de Delta Plus Group en 2022

Hausse du résultat opérationnel courant de +8,9% (12,5% du CA)

Résultat net part du Groupe en croissance de +4,2% (33,8M€)

Le Conseil d'Administration de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.) a arrêté le 3 avril 2023 les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2022. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d'émission.

Les résultats de l'exercice 2022 confirment la dynamique de croissance rentable dans laquelle s'est inscrite le Groupe depuis plusieurs années et démontrent la capacité d'adaptation de Delta Plus Group après une année marquée par de fortes turbulences macro-économiques.

Delta Plus Group réalise une solide performance en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité tout en maintenant une structure financière solide.

Les ventes de Delta Plus Group ont progressé de +22,1% sur l'année 2022 (+2,9% à périmètre et taux de change constants) pour atteindre 420,2M€.

Le résultat opérationnel courant a également augmenté par rapport à 2021 (+8,9%).

Ramené en % du chiffre d'affaires, il atteint 12,5% du chiffre d'affaires (-1,5 point par rapport à l'exercice 2021).

Le résultat net part du Groupe, qui progresse dans des proportions similaires, s'élève à 33,8M€ (+4,2% par rapport à 2021).

La structure bilancielle reste solide : les capitaux propres se renforcent, les ratios d'endettement augmentent du fait de l'impact des trois acquisitions réalisées au cours de l'exercice écoulé, et le besoin en fonds de roulement opère un retour sur les niveaux normatifs des exercices précédant la crise du Covid-19.

Rappel sur le Chiffre d'affaires 2022

Un chiffre d'affaires de 420,2M€ en croissance de +22,1%

Une croissance dynamique à périmètre et taux de change constants : +2,9%, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine

Des effets de périmètre positifs à hauteur de +56,5M€ (+16,4%), conséquence de l'acquisition des sociétés Maspica (Italie), Safety Link (Australie) et Drypro (Mexique)

Un effet de change favorable (+9,4M€ soit +2,7%) concentré sur les neuf premiers mois de l'année et principalement lié à l'affaiblissement de l'Euro par rapport au RMB (Chine) et au Dollar (USA).

Résultat opérationnel courant et Résultat net en hausse

Un résultat opérationnel courant de 52,4M€, en augmentation de +8,9% en 2022 (12,5% du CA)

Un résultat net (part du Groupe) de 33,8M€, en hausse de +4,2% (8,0% du CA)

en millions d'Euros 31.12.2022 31.12.2021 Variation % Chiffre d'affaires 420,2 344,2 +76,0 +22,1% Coût des achats consommés -203,3 -162,9 -40,4 +24,8% Charges variables -34,4 -30,2 -4,2 +14,0% Frais de personnel -79,3 -64,3 -15,0 +23,4% Charges fixes -50,8 -38,7 -12,1 +31,1% Résultat opérationnel courant 52,4 48,1 +4,3 +8,9% en % du chiffre d'affaires 12,5% 14,0% Produits opérationnels non courants 0,2 0,1 +0,1 Charges opérationnelles non courantes -3,6 -2,9 -0,7 Résultat opérationnel 49,0 45,3 +3,7 +8,0% Coût de l'endettement financier brut -3,6 -2,1 -1,5 Autres éléments financiers -0,3 -0,4 +0,1 Résultat avant impôt 45,1 42,8 +2,3 +5,5% Impôts sur le résultat -10,4 -10,1 -0,3 Résultat net des activités poursuivies 34,7 32,7 +2,0 +6,2% Résultat net des activités destinées à la vente - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 34,7 32,7 +2,0 +6,2% dont Part du Groupe 33,8 32,4 +1,4 +4,2% dont Part des Minoritaires 0,9 0,3 +0,6

En dépit de la forte hausse des prix des matières premières et des coûts de transport et de l'énergie tout au long de l'année, et malgré une évolution défavorable de l'Euro par rapport au Dollar au second semestre, le Groupe est parvenu à maintenir une bonne tenue de ses marges.

Delta Plus Group affiche en 2022 une progression en valeur de sa rentabilité opérationnelle, qui atteint un niveau de 52,4M€ (12,5% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2022), en repli de 1,5 points par rapport au 31 décembre 2021.

Les éléments non courants (-3,4M€) incluent, comme en 2021, les frais d'acquisitions engagés par le Groupe dans le cadre de son activité M&A (pour 2,0M€) ainsi que des coûts de restructuration (pour 0,9M€).

Le coût du financement est en hausse par rapport à 2021 (+1,5M€), conséquence de l'augmentation de la dette bancaire, tandis que les autres éléments financiers sont peu impactés en 2022 par les écarts de change négatifs (-0,3M€) comme en 2021 (-0,4M€).

Le taux effectif d'impôts, qui s'est élevé à 23,0% en 2022, est en ligne avec celui de l'an dernier (23,5%).

Intégrant ces différents éléments, le résultat net consolidé s'affiche en augmentation de +6,2% au 31 décembre 2022, à 34,7M€, contre 32,7M€ pour l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé part du Groupe s'élève quant à lui à 33,8M€ au 31 décembre 2022 (+4,2%).

Bilan consolidé : une structure financière solide

Des capitaux propres renforcés grâce à la solide performance du Groupe en 2022

Un BFR qui revient sur les niveaux normatifs d'avant la crise Covid de 2020

Un endettement contenu malgré les acquisitions significatives réalisées en 2022



ACTIF

en millions d'€ 31.12.2022 31.12.2021 Variation Ecarts d'acquisition 202,8 153,0 +49,8 Immobilisations incorporelles 2,1 1,6 +0,5 Immobilisations corporelles 45,4 30,6 +14,8 Droits d'utilisation 27,3 28,0 -0,7 Autres actifs financiers 3,6 2,3 +1,3 Actifs d'impôts différés 2,7 4,1 -1,4 Actif immobilisé 283,9 219,6 +64,3 Stocks 122,8 91,2 +31,6 Créances clients 74,5 60,6 +13,9 Autres créances 21,4 18,7 +2,7 Disponibilités 36,2 55,5 -19,3 Actif circulant 254,9 226,0 +28,9 Total Actif 538,8 445,6 +93,2



PASSIF

en millions d'€ 31.12.2022 31.12.2021 Variation Capital 3,7 3,7 - Titres d'autocontrôle -5,9 -6,0 +0,1 Réserves & résultat consolidés 224,5 197,6 +26,9 Participations ne donnant pas le contrôle -0,3 -0,2 -0,1 Capitaux propres 222,0 195,1 +26,9 Passifs financiers non courants 125,6 86,7 +38,9 Dettes locatives non courantes 20,1 22,6 -2,5 Engagements donnés aux salariés 1,0 1,4 -0,4 Provisions non courantes 1,6 1,3 +0,3 Passifs non courants 148,3 112,0 +36,3 Dettes fournisseurs 45,4 43,3 +2,1 Dettes fiscales et sociales 23,9 20,7 +3,2 Autres dettes 7,9 8,4 -0,5 Passifs financiers courants 83,6 60,1 +23,5 Dettes locatives courantes 7,7 6,0 +1,7 Passifs courants 168,5 138,5 +30,0 Total Passif 538,8 445,6 +93,2

Sur le plan bilanciel, l'exercice 2022 a permis au Groupe de maintenir une structure financière solide.

Les acquisitions de Maspica, Safety Link et Drypro en 2022 ont eu pour conséquence une augmentation des écarts d'acquisition, qui s'élèvent à 202,8M€ au 31 décembre 2022 (+49,8M€ sur un an).

Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel (en nombre de jours de chiffre d'affaires) revient sur les niveaux d'avant la crise Covid, après deux années sur des niveaux historiquement bas en 2020 et 2021.

Il s'élève à 144,2M€ (+42,0M€) et représente 123 jours de chiffre d'affaires au 31 décembre 2022, contre 107 jours au 31 décembre 2021.

Au passif, les capitaux propres sont en hausse de +26,9M€ sur un an, à 222,0M€. L'impact du résultat net de l'exercice 2022 (+34,7M€) est partiellement compensé par le versement de dividendes effectué au mois de juin 2022 (-8,1M€).

Les dettes financières nettes (avant IFRS16) s'élèvent à 173,0M€. Elles sont en hausse de 81,7M€ par rapport au 31 décembre 2021.

En particulier, la dette bancaire nette a augmenté de 72,1M€ sur l'année pour s'élever à 162,9M€ au 31 décembre 2022, conséquence des financements moyen-terme levés en cours d'année et destinés à financer les acquisitions réalisées en 2022.

Les ratios d'endettement se maintiennent à des niveaux satisfaisants en dépit des acquisitions réalisées en 2022, toutes financées par emprunts bancaires.

La dette bancaire nette avant IFRS16 (162,9M€) représente 73% des capitaux propres (contre 47% fin 2021) et 2,8 fois l'EBITDA des douze derniers mois (contre 1,7 au 31 décembre 2021).

Le Prêt Garanti par l'Etat, d'un montant de 42,0M€, obtenu par le Groupe au mois de juin 2020, avait été remboursé à hauteur de 28,0M€ en juin 2021. Le solde de 14M€ a été prolongé sur une période de deux ans, jusqu'en Juin 2023.

Perspectives 2023

Confirmer une croissance organique positive du chiffre d'affaires en 2023

Finaliser l'intégration des sociétés Maspica, Safety Link et Drypro, acquises en 2022

Défendre le niveau de rentabilité opérationnelle dans un contexte défavorable

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période d'incertitude

Delta Plus Group a démontré depuis 2020 sa capacité à limiter les conséquences des crises successives qui ont marqué les trois dernières années, et à poursuivre dans le même temps une politique volontariste d'acquisitions, confirmant à travers 9 acquisitions finalisées depuis début 2020 sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a enregistré en 2022 une croissance organique dynamique de près de 3%, confirmant la tendance du premier semestre.

Par ailleurs, le bilan de l'intégration des filiales acquises en 2022 (contribuant à un chiffre d'affaires de plus de 56M€ sur l'année) est très satisfaisant.

Le Groupe ambitionne pour 2023 une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires, en dépit d'un contexte macro-économique et géopolitique très incertain.

En 2023, un reliquat d'effet périmètre de l'ordre de 4M€, lié à l'acquisition de Drypro (Mexique), impactera positivement le chiffre d'affaires du premier semestre, ce qui devrait représenter un effet périmètre de l'ordre de +2% sur les six premiers mois de l'année.

A l'inverse, le récent renforcement de l'Euro par rapport au Dollar et à la plupart des devises devrait quant à lui se traduire sur le premier semestre 2023 par un effet de change négatif de l'ordre de -2%.

Sur le plan de la rentabilité, l'année 2022 aura été marquée par des évènements qui ont fait peser des incertitudes à court terme : guerre en Ukraine, confinements stricts en Chine, persistance d'importantes tensions inflationnistes touchant notamment le prix des matières premières, du transport et de l'énergie, variations significatives des taux de change des principales devises mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe continue de mettre en place toutes les mesures destinées à limiter l'impact de ces événements significatifs sur le niveau de rentabilité opérationnelle et à défendre un niveau de résultat en ligne celui de la période ayant précédé la crise du Covid-19.

En outre, le Groupe ambitionne de conserver une structure financière solide lui permettant d'assurer le financement de son développement, notamment dans le cadre de sa stratégie de montée en gamme et de renforcement géographique.

Stabilité du dividende à 1,10 Euro

Le dividende proposé à la prochaine Assemblée Générale du 16 juin 2023 s'élèvera à 1,10 Euro par action, stable par rapport au dividende versé l'an dernier (1,10 Euro).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2023

Mercredi 10 mai 2023 après bourse



A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédentes, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yGxrksdoZ5qal2qaYsqXl5eZZplnxmnGmGLGx5JpZpaVmW+Rm2uUaZfJZnBqlmxo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/79172-communique-delta-plus-group-resultats-annuels-2022.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com