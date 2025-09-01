 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 712,50
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DELTA PLUS GROUP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30-06-025
information fournie par Actusnews 01/09/2025 à 17:50

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Le rapport financier semestriel 2025 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://www.deltaplus.eu/fr/investors dans la rubrique « Résultats ».

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33 		Vincent LAMBERT
Directeur Administratif & Financier

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l22cYJaXlWiWlWtuaZyXZ5Nql29mmGWZl2XIxGVqlJeZZ55lnZllmMmbZnJknGlr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93745-01-09-2025-delta-plus-group-mise-a-disposition-du-rapport-financier-semestriel-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DELTA PLUS GRP
53,0000 EUR Euronext Paris +1,53%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank