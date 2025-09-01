DELTA PLUS GROUP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30-06-025

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.
Le rapport financier semestriel 2025 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://www.deltaplus.eu/fr/investors dans la rubrique « Résultats ».
A propos de DELTA PLUS
Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)
CONTACT
Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33
Vincent LAMBERT
Directeur Administratif & Financier
