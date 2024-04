DELTA PLUS GROUP : COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

La société annonce que son document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24 avril 2024 sous le numéro D.24-0321.

Ce document est disponible selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Il peut notamment être consulté sur le site internet de Delta Plus Group à l'adresse www.deltaplusgroup.com dans la rubrique « Investisseurs – Résultats » ainsi que sur le site de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024 Mardi 14 mai 2024 après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général Arnaud DANEL

Directeur Administratif & Financier e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33