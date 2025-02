DELTA PLUS GROUP : Chiffre d'affaires de 400,1M EUR en 2024 (-4,9%) - Résilience face à un environnement macroéconomique et géopolitique complexe

Chiffre d'affaires de 400,1M€ en 2024 (-4,9%)

Résilience face à un environnement macroéconomique et géopolitique complexe

Delta Plus Group (Euronext Growth Paris - FR0013283108 - ALDLT), acteur majeur des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.), engagé dans la protection des personnes au travail, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024.

Le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 400,1M€ en 2024, soit une baisse de 4,9% par rapport à 2023. À périmètre et taux de change constants, le Groupe affiche un retrait de seulement -3,5% sur l'exercice.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique mondial particulièrement complexe et incertain, le Groupe a su atténuer l'impact des turbulences économiques grâce à l'agilité de ses équipes, à une offre de produits innovants et adaptés, ainsi qu'à la diversification géographique et sectorielle de ses activités, témoignant ainsi de sa forte résilience.

Le Groupe termine ainsi l'année sur un quatrième trimestre plus dynamique, affichant une progression de +4,3% de son chiffre d'affaires par rapport au quatrième trimestre 2023 (112,6M€ contre 108,0M€).

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2024 2023 Evolution

2024/2023 Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 400,1 420,6 -4,9% -3,5% 1 er trimestre 95,9 107,3 -10,7% -4,2% 2 ème trimestre 98,0 105,7 -7,2% 5,7% 3 ème trimestre 93,6 99,7 -6,1% 1,4% 4 ème trimestre 112,6 108,0 4,3% -16,3% Chiffre d'affaires Europe 198,6 210,0 -5,5% -6,6% 1 er trimestre 50,0 54,3 -7,8% -8,2% 2 ème trimestre 47,5 51,0 -7,0% -7,2% 3 ème trimestre 45,3 46,2 -2,0% -4,5% 4 ème trimestre 55,8 58,5 -4,7% -6,3% Chiffre d'affaires Hors Europe 201,5 210,6 -4,3% -0,3% 1 er trimestre 45,8 53,1 -13,6% -0,1% 2 ème trimestre 50,6 54,6 -7,4% 17,8% 3 ème trimestre 48,3 53,4 -9,6% 6,6% 4 ème trimestre 56,8 49,5 14,9% -28,2%

(1) Sur l'année 2024, l'effet périmètre s'élève à +0,4% (+1,9M€) et l'effet de change s'élève à -1,8% (-7,8M€)

Comme anticipé, l'activité du Groupe en 2024 s'est contractée sous l'effet de plusieurs facteurs :

Un effet de base défavorable, comparé à un premier semestre 2023 marqué par une forte croissance (+9,1 % à périmètre et taux de change constants).

Un impact de change négatif, dans la continuité des derniers mois de 2023, s'élevant à -7,8 M€, soit une baisse de -1,8 % du chiffre d'affaires. Toutefois, l'impact de la dépréciation du Peso argentin par rapport à l'euro s'est atténué par rapport à 2023.

Un effet prix négatif au premier semestre 2024, conséquence de l'ajustement tarifaire à la baisse opéré à compter du troisième trimestre 2023 sur certains produits, afin de répondre au contexte post inflationniste lié au COVID.

Un ralentissement généralisé de l'activité, affectant la majorité des zones géographiques.

En revanche, le Groupe a bénéficié d'un effet périmètre positif de 1,9 M€ au second semestre, lié à l'acquisition de la société Armor aux Pays-Bas. Ce rachat, portant sur un client de notre filiale Maspica, permettra notamment de réintégrer la marge distributeur et d'optimiser la chaîne de valeur.

À périmètre et taux de change constants, le retrait du chiffre d'affaires organique consolidé se porte à -3,5% sur l'année 2024 (-14,6M€).

Rappel de l'impact de la situation économique en Argentine sur le chiffre d'affaires consolidé 2023

Dans ce contexte, il est important de rappeler que la forte dévaluation du Peso argentin de plus de 50% le 13 décembre 2023 avait conduit Delta Plus Group à recalculer, en fin d'année 2023, la contribution de sa filiale argentine, Eslingar, au chiffre d'affaires consolidé 2023 en Euros.

Du fait de la forte dévaluation du Peso argentin en toute fin d'année 2023, la prévision de contribution de la filiale argentine au chiffre d'affaires consolidé du Groupe avait été mécaniquement réduite, passant de 5,5% du chiffre d'affaires consolidé (22,7M€) à 3,5% (14,5M€).

Cet ajustement technique de 8,2M€ avait été intégralement constaté sur le 4ème trimestre 2023.

Or, le Groupe a indiqué que cet ajustement de 8,2M€ de décembre 2023 pouvait être réparti sur les quatre trimestres de l'exercice 2023, dont 6,6M€ sur les 3 premiers trimestres.

Afin de donner une meilleure visibilité sur le chiffre d'affaires consolidé 2024 retraité de ces impacts liés à la situation en Argentine, le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel 2024 du Groupe :

En retraitant les effets de change négatif liés à la dévaluation du Peso argentin afin de les intégrer dans la croissance organique du chiffre d'affaires réalisé en Argentine. Il peut en effet être considéré que cet effet de change de 2,9M€ trouve sa contrepartie positive dans l'impact de l'hyperinflation. Ainsi, -23,0M€ d'effet de change négatifs, consécutifs à 2023, sont retraités des 17,4M€ de croissance organique réalisé en Argentine sur les 3 premiers trimestres de 2024.

En imputant l'impact de -6,6M€ évoqué plus haut sur le chiffre d'affaires des 3 premiers trimestres 2023.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2024 2023 Retraitement de la dévaluation 2023 du Peso argentin Evolution

2024/2023 Retraitement de l'effet de change 2023 du Peso argentin Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 400,1 420,6 0,0 -4,9% 2,9 -4,2% 1 er trimestre 95,9 105,0 -2,3 -8,7% 5,8 -7,6% 2 ème trimestre 98,0 103,1 -2,5 -4,9% 12,7 -4,0% 3 ème trimestre 93,6 98,0 -1,7 -4,5% 7,3 -4,2% 4 ème trimestre 112,6 114,5 6,6 -1,7% -23,0 -1,1% Chiffre d'affaires Europe 198,6 210,0 -5,5% -6,6% 1 er trimestre 50,0 54,3 -7,8% -8,2% 2 ème trimestre 47,5 51,0 -7,0% -7,2% 3 ème trimestre 45,3 46,2 -2,0% -4,5% 4 ème trimestre 55,8 58,5 -4,7% -6,3% Chiffre d'affaires Hors Europe 201,5 210,6 0,0 -4,3% 2,9 -1,7% 1 er trimestre 45,8 50,7 -2,3 -9,6% 5,8 -7,0% 2 ème trimestre 50,6 52,1 -2,5 -2,9% 12,7 -0,9% 3 ème trimestre 48,3 51,7 -1,7 -6,6% 7,3 -3,9% 4 ème trimestre 56,8 56,0 6,6 1,4% -23,0 4,4%

(1) Sur l'année 2024, l'effet périmètre s'élève à +0,4% (+1,9M€) et l'effet de change hors Peso Argentin s'élève à -1,2% (-4,9M€)

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires consolidé ainsi retraité ressort en baisse à -4,2%. L'effet de périmètre s'élève à +0,4% (+1,9M€) et l'effet de change retraité à -1,2% (-4,9M€).

Résilience en Europe et regain de dynamisme hors Europe

Europe :

Malgré un environnement économique toujours contraint, le Groupe démontre sa résilience, limitant le recul de son activité grâce à une stratégie d'adaptation et à une opération de croissance externe.

Le chiffre d'affaires 2024 s'établit à 198,6 M€, en recul de -5,5 % par rapport à l'année précédente (-6,6 % à périmètre et taux de change constants). Au quatrième trimestre, il atteint 55,8 M€, en baisse de -4,7 % par rapport à 2023 (-6,3 % en organique), reflétant les effets persistants du ralentissement économique en Europe.

À noter que le Groupe a bénéficié d'un effet périmètre positif de 1,9 M€ au second semestre, lié à l'acquisition de la société Armor aux Pays-Bas.

Hors Europe :

La tendance est plus favorable, avec un regain de dynamisme porté par la croissance en Amérique du Sud et en Océanie, et une amélioration progressive des performances au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires 2024 s'établit à 201,5 M€, en recul de -4,3 % par rapport à 2023. À taux constants, la baisse est plus modérée, à -1,7 % en organique.

Au quatrième trimestre, les activités hors Europe génèrent 56,8 M€, affichant une légère croissance de 1,4 % par rapport à 2023, avec une progression organique dynamique de +4,4 %.

Les fluctuations de l'euro face à la plupart des devises (hors Peso argentin) sont restées marquées sur l'année. L'impact des taux de change s'est traduit par un effet négatif de -5,5 M€ sur le chiffre d'affaires hors Europe (-2,6 %). Retraitée des effets de change et de périmètre, la baisse organique s'établit à -1,7 % (-4,4 M€).

Malgré ce contexte, on note une dynamique positive en Amérique du Sud et en Océanie tout au long de l'année.

Perspectives

Malgré le recul de l'activité, le Groupe a su améliorer sa marge brute 2024, atténuant l'impact de la baisse de ses revenus. Néanmoins, fidèle à sa vision de long terme, et afin de renforcer sa compétitivité et soutenir sa croissance future, le Groupe a poursuivi ses investissements dans la structuration et l'optimisation de son organisation, entraînant une augmentation de ses charges d'exploitation.

Dans un environnement mondial toujours marqué par des incertitudes économiques et géopolitiques, Delta Plus Group reste concentré sur ses objectifs stratégiques à long terme et réaffirme sa volonté de poursuivre une stratégie de croissance dynamique et de diversification géographique, afin de répondre aux besoins d'un marché en expansion structurelle dans les années à venir.

La dynamique constatée en Océanie et en Amérique du Sud en cette fin d'année devrait également se prolonger au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Fort de ses unités de fabrication et de distribution stratégiquement implantées dans ces régions, le Groupe est idéalement positionné pour saisir ces opportunités de développement et renforcer sa présence sur ces marchés porteurs.

Le Groupe table sur une année 2025 de transition avec un chiffre d'affaires organique en légère croissance.

Prochaine publication : Résultats annuels 2024

Mardi 2 avril 2025, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique et commercialise une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle et Collective. Delta Plus Group est cotée sur EURONEXT GROWTH PARIS (ISIN : FR0013283108 - Mnémo : ALDLT)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT

Jérôme BENOIT

Président Directeur Général

e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu

Tel : 04.90.74.20.33 Vincent LAMBERT

Directeur Administratif & Financier

GLOSSAIRE

Définition de la croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants

La croissance organique, ou croissance à périmètre et taux de change constants est calculée en excluant les impacts des variations des taux de change ainsi que les effets de périmètre (impact des acquisitions et des cessions).

Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente.

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités entrantes (acquisitions) consiste :

Pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours

Pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente

Le retraitement des effets de périmètre, pour les entités sortantes (cessions) consiste :

Pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession

jour du mois de cession Pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente