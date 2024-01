DELTA PLUS GROUP : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Bilan semestriel du contrat de liquidité

contracté par Delta Plus Group avec TP ICAP (Europe)

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – ALDLT) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2023 :

4,078 titres

316,938.25 Euros en espèces

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 7,336 titres 522,040.20 EUR 228 transactions VENTE 6,837 titres 491,531.00 EUR 203 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3,579 titres

348,945.55 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

6,629 titres

195,344.67 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Achats Vente ALDLT FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 228 7 336 522 040,20 203 6 837 491 531,00 20230703 1 1 71,70 3 231 16 662,70 20230704 1 1 73,60 2 2 147,20 20230705 1 1 72,70 1 1 72,70 20230706 1 1 73,00 1 1 73,00 20230707 1 1 73,90 2 2 147,80 20230710 1 1 73,10 3 170 12 683,70 20230711 1 1 75,20 2 121 9 207,20 20230712 1 1 77,00 2 15 1 155,00 20230713 3 143 10 776,70 1 1 75,50 20230714 2 2 151,30 1 1 76,40 20230717 1 1 76,00 2 2 152,00 20230718 1 1 74,90 1 1 74,90 20230719 4 222 16 470,70 1 1 75,80 20230720 3 175 12 666,40 1 1 74,20 20230721 3 321 23 022,90 1 1 72,90 20230724 2 35 2 530,90 2 89 6 575,90 20230725 1 1 74,50 2 2 149,00 20230726 1 1 75,20 2 2 150,40 20230727 1 1 74,10 1 1 74,10 20230728 3 119 8 730,70 1 1 73,90 20230731 2 22 1 601,60 1 1 72,80 20230801 3 181 13 106,40 1 1 74,40 20230802 1 1 73,60 2 39 2 874,20 20230803 1 1 74,20 3 195 14 556,20 20230804 1 1 75,40 2 151 11 430,40 20230807 1 1 76,60 1 1 76,60 20230808 1 1 76,70 1 1 76,70 20230809 1 1 76,40 2 3 229,20 20230810 1 1 75,00 3 270 20 330,70 20230811 1 1 75,70 1 1 75,70 20230814 2 96 7 161,60 1 1 74,60 20230815 1 1 75,70 1 1 75,70 20230816 1 1 76,20 1 1 76,20 20230817 2 111 8 269,80 1 1 74,80 20230818 3 131 9 707,80 1 1 75,80 20230821 1 1 74,50 1 1 74,50 20230822 2 87 6 369,10 1 1 73,90 20230823 2 101 7 353,60 1 1 73,60 20230824 3 131 9 445,50 1 1 73,50 20230825 2 101 7 262,80 2 2 145,60 20230828 1 1 71,30 1 1 71,30 20230829 1 1 72,00 1 1 72,00 20230830 1 1 72,00 1 1 72,00 20230831 4 321 22 407,10 3 48 3 377,80 20230901 2 8 552,40 1 1 70,10 20230904 1 1 70,00 1 1 70,00 20230905 1 1 71,60 4 391 28 049,60 20230906 1 1 74,20 3 237 17 680,00 20230907 1 1 75,00 2 54 4 081,80 20230908 1 1 75,70 3 206 15 747,70 20230911 1 1 76,50 2 131 10 164,50 20230912 1 1 78,50 1 1 78,50 20230913 2 111 8 603,60 2 131 10 361,60 20230914 2 111 8 602,50 1 1 77,50 20230915 9 736 55 185,20 1 1 75,20 20230918 2 91 6 825,30 1 1 75,30 20230919 1 1 74,60 1 1 74,60 20230920 1 1 75,90 1 1 75,90 20230921 1 1 76,80 2 10 768,00 20230922 2 84 6 367,70 2 171 13 234,30 20230925 1 1 76,80 1 1 76,80 20230926 1 1 76,00 1 1 76,00 20230927 2 7 522,30 1 1 75,30 20230928 2 91 6 743,60 2 26 1 967,10 20230929 2 54 4 039,20 2 2 150,20 20231002 3 92 6 725,20 1 1 73,10 20231003 2 2 146,60 2 116 8 686,80 20231004 4 291 21 114,00 1 1 75,00 20231005 3 161 11 423,30 1 1 71,30 20231006 1 1 71,10 1 1 71,10 20231009 1 1 70,50 1 1 70,50 20231010 1 1 70,10 1 1 70,10 20231011 1 1 71,00 1 1 71,00 20231012 1 1 72,10 2 2 144,20 20231013 4 261 18 180,00 1 1 71,00 20231016 3 151 10 302,60 1 1 68,60 20231017 3 141 9 533,30 1 1 69,30 20231018 3 131 8 795,00 1 1 68,00 20231019 5 291 18 721,50 1 1 66,50 20231020 1 1 62,50 2 176 11 000,00 20231023 2 71 4 374,90 2 3 188,90 20231024 1 1 61,50 1 1 61,50 20231025 1 1 63,20 2 3 189,60 20231026 2 11 681,10 3 219 13 868,70 20231027 1 1 64,40 4 331 21 571,40 20231030 1 1 67,00 3 345 23 259,00 20231031 2 91 6 106,80 1 1 67,80 20231101 1 1 67,80 1 1 67,80 20231102 1 1 68,40 3 192 13 134,80 20231103 2 13 881,40 1 1 69,00 20231106 1 1 68,80 1 1 68,80 20231107 6 380 25 465,30 1 1 67,90 20231108 2 68 4 556,90 1 1 67,90 20231109 2 81 5 411,80 1 1 67,80 20231110 2 9 601,40 1 1 67,80 20231113 3 151 10 001,90 1 1 67,90 20231114 1 1 66,90 2 61 4 098,90 20231115 2 2 132,40 2 73 4 933,40 20231116 1 1 67,50 2 201 13 621,70 20231117 1 1 67,90 3 265 18 199,10 20231120 3 171 11 422,80 2 102 7 035,80 20231121 1 1 69,40 2 2 138,80 20231122 1 1 69,70 2 2 139,40 20231123 1 1 69,00 1 1 69,00 20231124 1 1 69,10 1 1 69,10 20231127 1 1 69,90 2 103 7 230,30 20231128 2 2 138,60 1 1 69,30 20231129 1 1 70,30 2 181 12 832,30 20231130 1 1 72,30 3 233 16 907,90 20231201 1 1 73,70 2 10 737,00 20231204 2 25 1 808,40 1 1 73,20 20231205 2 88 6 318,90 1 1 72,30 20231206 2 34 2 438,40 1 1 72,30 20231207 2 91 6 497,60 1 1 71,60 20231208 4 281 19 647,50 1 1 71,50 20231211 2 81 5 606,50 1 1 70,50 20231212 4 261 17 554,50 2 37 2 571,50 20231213 3 83 5 682,40 1 1 68,80 20231214 2 21 1 439,00 1 1 69,00 20231215 1 1 69,50 2 24 1 672,60 20231218 1 1 70,30 3 351 24 825,30 20231219 1 1 70,40 4 431 31 188,40 20231220 1 1 74,00 3 235 17 764,60 20231221 1 1 76,30 2 161 12 348,30 20231222 1 1 77,00 2 151 11 732,00 20231225 0 0 0,00 0 0 0,00 20231226 0 0 0,00 0 0 0,00 20231227 1 1 78,00 2 51 4 043,00 20231228 3 105 8 229,90 1 1 79,90 20231229 2 33 2 552,20 1 1 78,60